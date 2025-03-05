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陸委會要求具結無陸居住證 學者批濫權違憲

聯合報／ 記者屈彥辰王千豪鄭媁／台北報導
陸委會。圖／聯合報資料照片
陸委會。圖／聯合報資料照片

銓敘部日前配合陸委會發函全國各政府機關，要公務員具結未領有中國大陸身分證、定居證、居住證。學者認為，陸委會此舉有憲法爭議，因依憲法，我方應不承認中華人民共和國國籍，如此便無理由干涉人民、公職人員，是否擁有大陸籍，而陸委會亦可能有行政裁量的「僭越」。

前監察委員仉桂美說，陸委會此舉為行政裁量上的「僭越」，事實上公務員就職時已有「公務人員服務法」、「國籍法」等規範，涉及兩岸問題時，我國也有憲法明文授權制定的兩岸人民關係條例；層層嚴密法律之下，仍要全國公務員具結，完全沒有法源依據，權責機關若發現誰有問題，請去舉發。

仉桂美進一步舉例說，對於政務人員有政治操守等相關法律規定，遂有「陽光四法」必須申報；但對一般事務官，有什麼法律要求具結？若是「主動申報制」，總要先找出法源。她表示，我國有監察院、調查局、檢調等機關，內部有人事單位，外部還有政風單位、廉政署，所有機關都癱瘓了嗎？在沒任何狀況或事證下，要清白的公務員每人都要去具結，沒有依法行政的依據。她批評陸委會只是濫用裁量，「這太擴權」。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，按憲法角度來看，中華民國有大陸地區及自由地區，大陸地區為中華民國的一部分，陸委會要求公務員具結無大陸國籍，此事有憲法爭議；因為我方根本不承認大陸國籍，中華民國國民有大陸籍，應非雙重國籍，如此便無理由干涉人民或公職人員是否擁有大陸籍。

曾任大學教授的國民黨立委翁曉玲聲援嘉義大學教授吳昆財：「我也拒簽。」她強調，若有公務員因拒簽而受到處罰的話，法院一定會認為處罰違法。

國民黨發言人楊智伃說，陸委會不應對內找敵人，重點不在是否願切結，而是陸委會要求切結，把公教人員當成敵人，難獲認同；陸委會應回歸兩岸人民關係條例，而不是隨網紅起舞，拿基層公教開刀。

公務員 憲法 陸委會

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