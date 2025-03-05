公職具結無陸居住證 嘉大教授拒填

銓敘部日前配合陸委會發函全國各機關，要公務員填寫具結未領有中國大陸身分證，前立委陳學聖昨揭露嘉義大學應用歷史學系教授吳昆財拒填，稱讚他開了第一槍。吳昆財昨受訪說，此風不可長，「依法、依理、依情都不可以這樣要求」。

陸委會：具結只是清查方法

陸委會回應，政府對於現職教育人員進行宣導及清查，這是依法行政；「具結」只是宣導與清查方法之一，各級學校若有更為有效、簡便、並可確認當事人沒有法律所定不得任用的消極資格，歡迎提出。

銓敘部則回應，吳昆財教授不在銓敘部主管規範內。

教育部近日要求公立各級學校人員簽署「未在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證」具結書，並要求各校於三月十四日以前回報。據悉，此具結書雖無強制性，但未簽署教師要列冊回報教育部；還傳出有澎湖縣某位人事主任脅迫代理教師，若不簽署就要懲處、不續聘等威脅，讓現場教師不禁大嘆「簡直是政治追殺」。

吳質疑具結沒有法源依據

吳昆財認為，要求具結這份文件並沒有法源依據，大學是自治的團體，教師權利義務都要經會議通過才能實行，在大學契約裡面也沒有規定有義務要來簽具這份文件，即使受教育部監督，但教師並非隸屬教育部，法理情都不合理，只看見一紙霸凌老師的低階公文。

吳昆財表示，教育部應告訴老師，「簽了代表什麼，不簽又要拿什麼法令責罰？」教育部講不出來，就應把文退給陸委會，否則，難道以後只要政府有需要，就可以要求全台灣兩千三百萬人都要簽？此要求缺乏法源依據，如同政府任意要求全民簽署聲明，不具合理性。

吳昆財表示，上月底收到學校轉知通知，該份文件形同對公務員的忠誠度調查，要求老師表忠，背後則是以此恐嚇、暗示要求公教人員不得和對岸交流。他認為，憲法保障人民有居住的自由，台灣是承認雙重國籍，且憲法上中華民國領土包含固有疆土大陸，所以這份簽署沒有道理，人民有居住權、工作權，那是人民的自由、居住的自由。

藍轟具結有如學術戒嚴

「吳昆財敢逆風，有guts。」陳學聖貼文表示，當民進黨政府找不到幾隻小貓同時擁有兩岸身分證件時，就如戒嚴時代警總、人二復辟，下令要求全國軍公教人員要「自白」立具結書，絕大多數軍公教人員敢怒不敢言、隱忍填寫，特別是公立大學老師怕升等不過、怕論文被刁難、怕拿不到政府學術補助，都噤聲了，台灣彷若進入了另一個學術戒嚴的寒冰期，「還好吳昆財開了第一槍」。