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台灣駐瑞典代表投書 籲民主國家削弱中俄威權軸心

中央社／ 斯德哥爾摩4日專電

台灣駐瑞典代表谷瑞生投書當地知名報社「索德泰吉報」，強調中國、俄羅斯關係密切，呼籲理念相近國家削弱威權軸心的最佳方式是增加軍事能力，加強制裁力度，支持以規則為基礎的國際秩序。

「索德泰吉報」（Länstidningen Södertälje）3日以「這就是我們削弱威權主義軸心的方式」（Såförsvagar vi de auktoritära axelmakterna）全文刊登谷瑞生的投書。

投書中表示，瑞典國安局（SÄPO）多次指出，俄羅斯、中國及伊朗均在「瑞典進行廣泛的情報蒐集及安全威脅活動，對領土主權及獨立決策構成威脅」。此舉「有可能損害瑞典的出口及創新能力，長遠觀之，可能嚴重影響瑞典的競爭力及就業，對瑞典構成嚴重的經濟威脅」。

投書提到，中國發表的外交政策是尋求重塑國際秩序，特別是透過外交、經濟脅迫、灰色地帶戰略及認知戰等手段，增強其國際影響力。

投書指出，北京甚至不認為俄羅斯對烏克蘭的入侵是一場「戰爭」，而中國不僅對瑞典構成威脅，亦對台灣構成威脅。因此瑞典政府在中國對台灣的野心問題上，抱持與美國相同的立場。

谷瑞生在投書中表示，這反映在瑞典的「外交政策聲明」上，該聲明在2024年及2025年均指出「中國對台行為令人擔憂，軍事暴力威脅不可接受」。

投書指出，美國國務院依據「台灣關係法」描述台美關係，並且「反對任何一方片面改變現狀」。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於1月24日與中國外交部長王毅通電話時，也強調美國對地區盟友的承諾，並對中國針對台灣的脅迫行動表達嚴重關切。

投書表示，歐洲議會多次批評中國的行為，「譴責中國持續對台灣進行軍事挑釁，堅決反對任何片面改變台海現狀的行為」。

歐洲議會更於2024年4月通過決議，指出伊朗、俄羅斯及中國愈發頻繁地透過空殼公司共享關鍵情報並開展合作，試圖在關閉定位設備的情況下連結銀行系統及海上石油轉運，從而降低歐盟制裁的效果。

谷瑞生強調，伊朗、俄羅斯及中國關係密切，而理念相近國家削弱威權軸心的最佳方式是增加軍事能力，加強制裁執行力度，減少對俄羅斯及中國的能源和財政依賴，最後但同樣重要的是，支持以規則為基礎的國際秩序。

這次投書還搭配含有中國、俄羅斯及伊朗國旗圖案的照片，輔以「作者描述來自中國、俄羅斯和伊朗的安全威脅」文字說明。

「索德泰吉報」創刊於1861年，該報總部位於斯德哥爾摩省的索德泰吉市。

俄羅斯 台美關係 瑞典

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