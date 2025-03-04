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總預算案、財劃法覆議明協商 國民黨團傾向加開院會
立法院長韓國瑜明天將邀集朝野黨團協商「今年度中央政府總預算案」及「財政收支劃分法」的覆議案，國民黨立院黨團書記長王鴻薇今天表示，國民黨的立場是加開院會處理，並邀請行政院長卓榮泰前來說明。
王鴻薇表示，對於覆議案，國民黨的立場是加開院會處理，哪一天還沒有定案，明天由韓國瑜協商。她說，今天立法院程序委員會朝野黨團有共識，將議程送交院會處理，就是要讓明天協調保留空間。
對於卓榮泰稱期待在覆議程序中充分、公開的向國會、國人說明，王鴻薇說，這次覆議案，國民黨團的立場會邀請卓榮泰前來出席說明；至於兩個覆議案會花幾天來處理，則要看韓國瑜協商。
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