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總統府夜間關燈 王鴻薇：民進黨只怕賴清德不高興

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
總統府因應立法院審議114年度預算刪減及凍結結果，為維持總統府業務基本必要運作，並確保行政效能，自3月3日起實施3項「節能新措施」；其中，總統府夜間景觀照明，從日落後開啟最低光源模式，並於晚上12時後完全關閉。總統府夜晚的外觀，明顯較以往暗。記者蘇健忠／攝影
總統府因應立法院審議114年度預算刪減及凍結結果，為維持總統府業務基本必要運作，並確保行政效能，自3月3日起實施3項「節能新措施」；其中，總統府夜間景觀照明，從日落後開啟最低光源模式，並於晚上12時後完全關閉。總統府夜晚的外觀，明顯較以往暗。記者蘇健忠／攝影

今日民進黨立院黨團指稱因立法院刪預算所以總統府被迫晚上12時必須關閉夜間景觀照明、冷氣不能高於攝氏28度等，讓總統府連燈、冷氣都不能開乙節。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，民進黨團幹事長吳思瑤噴口水之前，請先做好功課，不要只做護航不顧民意的「黨意代表」、「LIE政府代言人」。

王鴻薇指出，今年總統府水電預算原編列2914萬，比去年增加649萬元，大幅增加29%，請問一般家庭每個月有多花這麼多水電費嗎？立法院刪除10%不合理嗎？此外台北市自1999起早已進行「都市夜間照明景觀計畫」，其中明確提到其夜間光照理應依照行政院「政府機關及學校用電效率提升計畫」，到夜間景觀照明於夜間11時後視需求關閉，才符合節能減碳政策及兼顧文化景觀之效。

王鴻薇也說，賴清德總統曾在去年總統府「氣候變遷對策會議」第二次會議上強調「最好的能源是節能」， 結果總統府不思節能減碳，為全民節省公帑，還要怪立法院刪預算？馬政府時期，總統府都帶頭節能減碳，就賴（LIE）政府不節能減碳？坐擁3兆預算付不出水電費？

王鴻薇表示，國民黨馬政府執政時期，2016年政黨輪替時電價平均每度為2.5488元，9年過去現在平均每度電大漲至3.1154元，電價大漲22%，造成物價飛漲、通膨嚴重，多少店家因為付不出水電費永遠關門熄燈，民進黨政府有在想小老百姓因為電價大漲如何艱苦過日嗎？

王鴻薇批，吳思瑤今天心繫總統府晚上12時要關燈，沒有美感。但國民黨團心繫的是，人民付不出電費、政府拿數千億撥補台電，結果全台還是跳電連連。也許吳思瑤心中只想著賴總統會因為晚上不能點燈會不高興。但國民黨團想的是，利用預算審查，提醒政府3兆公帑要省著點花，錯誤的能源政府快點回頭。

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