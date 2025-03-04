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比喻烏克蘭是棄子前例 賴士葆：賴清德正置台灣於險境
台積電宣布赴美投資1000億美元，國民黨立委賴士葆以烏克蘭處境為例，表示如果民主就是護身符，烏克蘭不應該被拋棄，身為領導人，賴清德總統正把台灣置於險境。
賴士葆說，美國和烏克蘭的礦產協議沒有簽成，台積電在美國宣布加碼投資1千億美元要興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠，台積電美國產量將高達4成這是美國史上規模最大的單向外國直接投資案。行政院表示正面看待與友盟間的互利共贏，如果會雙贏，股市為何會大跌？因為老百姓都知道這是令人驚嚇而不是驚喜的消息。
賴士葆表示，台灣奉上護國神山的籌碼，整天喊愛台灣的人不覺得是賣台，但是民眾的心情都很沉重。針對這項投資，媒體問美國總統川普若中國大陸犯台的問題，川普說「那會是毀滅性的事件，但至少美國能在晶片產業占一席之地，有了這項投資，如果台灣出事，美國將在晶片產業中獲得很大的影響力」。川普從頭到尾不關心台灣安危，只在乎美國利益，不知道賴政府所謂的互利共贏在哪裡？
賴士葆指出，俄國入侵烏克蘭3周年，日前在聯合國大會聲援烏克蘭及譴責俄國的決議案，美國與俄國和北韓聯手反對，「川普2.0」讓美國的外交政策丕變，擺在眼前的事實是美國攜手支持過去被美國譴責為邪惡的非民主國家。賴清德還在談「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，如果民主就是護身符，烏克蘭就不應該被拋棄，身為領導人，賴清德正把台灣置於險境。
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