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大學教授拒具結未領陸身分證 翁曉玲聲援：我也拒簽

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。聯合報系資料照
國民黨立委翁曉玲。聯合報系資料照

銓敘部配合陸委會發函全國各政府機關，要公務員填寫具結「未領有中國大陸身分證」，嘉義大學歷史系教授吳昆財開第一槍，批只看到一紙霸凌老師的公文，因此拒絕簽署。曾任大學教授國民黨立委翁曉玲聲援，「我也拒簽。」她強調，若有公務員因拒簽而受到處罰的話，法院一定會認為處罰違法。

對於吳昆財開第一槍，拒簽具結。翁曉玲表示，她連續在臉書寫了兩篇文，質疑陸委會、教育部、銓敘部做這件事情的正當性，不管是教師法、公務員的任用條例，都沒有規定不簽署就會受到處罰，更何況兩岸人民關係條例規定，「台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照」，而具結內容卻包含身分證、定居證、居住證等，所以陸委會的要求已經違反法律保留原則。

翁曉玲表示，若有公務員因不簽署而受到處罰的話，通常的程序是，被處罰的公教人員可以提起訴願，訴願不成的話，可以提起訴訟，由行政法院審理被處罰的案件是否合法，如果一再敗訴的話，最後就看當事人要不要聲請釋憲。不過，她認為法院一定會認為這樣的處罰違法。

公務員 國民黨 大學教授 翁曉玲 陸委會

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