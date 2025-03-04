賴清德公費助理三等親禁令 藍：綠營正醞釀新風暴

賴清德總統日前在中常會中要求民進黨籍民代的公費助理禁聘三等親。國民黨副發言人鄧凱勛指出，賴清德若一意孤行、徹底貫徹意志，這些助理的適任性恐將面臨黨內考驗。賴清德的霸道與不近人情，不只反映在席捲全台的大罷免，更正在民進黨內醞釀新的風暴。

鄧凱勛批評，賴清德不食人間煙火，問題根本不在三等親能不能當助理，對賴清德而言，助理或許是某種酬庸或爽缺，但以他過去擔任助理的經驗來看，助理根本是辛苦的勞工。除了上班可能是責任制，選民服務更是五花八門，還得承受極端人士的情緒勒索。

鄧凱勛說，當民意代表的助理，是燃燒熱情與承擔社會使命的工作。但人終究是人，熱情能燒多久？使命感能撐多遠？因此，許多離開地方助理工作的人，反而精神煥發、充滿活力，讓仍在業界的朋友羨慕不已。

鄧凱勛說，為留住人才、同時避免助理只能「功德台灣」，國民黨去年六月推動修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，讓凍漲24年的議員助理費可以調漲，希冀工作環境能更加健康。賴清德作為「台獨金孫」，背後有派系、有資源支持，他從未體會過一個沒有背景的年輕人從政有多艱辛。

鄧凱勛說，如果普通年輕人第一次參選，沒有家人幫忙，誰會願意領著為數不多的薪水、日以繼夜地投入助選？選後讓家人成為公費助理，不僅是對共同打拚的肯定，更是讓青年參政有更多人支持。台中的民進黨議員助理中，鄭功進議員的兒子、曾朝榮議員的兒子、楊典忠議員的女兒、蔡成圭議員的媳婦，都是三等親之內；如今卻因「血緣」一刀切，無疑是在澆熄他們服務的熱情，質疑他們的專業。

鄧凱勛說，如果賴清德一意孤行、徹底貫徹意志，這些助理的適任性恐怕將面臨黨內考驗；但若執行不力，賴主席的政令又恐怕走不出北平東路。他要替民進黨的助理們請命，三等親能不能當助理，根本與會不會貪汙助理費毫無正相關。