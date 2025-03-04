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賴總統何時補提名大法官？ 府方透露：3月中下旬

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統將補提名7位大法官人事，總統府副秘書長張惇涵透露，正式提名應是3月中下旬，會努力提出合適人選。聯合報系資料照
賴清德總統將補提名7位大法官人事，總統府副秘書長張惇涵透露，正式提名應是3月中下旬，會努力提出合適人選。聯合報系資料照

賴清德總統將補提名7位大法官人事，在野黨質疑總統賴清德公開徵選大法官，卻未行文請在野黨推薦。總統府副秘書長張惇涵今天表示，從前總統馬英九到蔡英文，再到現在的賴總統，審薦小組都是法界名望人士，不函請政黨推薦；張透露，正式提名應是3月中下旬，會努力提出合適人選。

張惇涵接受網路節目《中午來開匯》專訪時表示，馬英九到蔡英文都沒有函請政黨推薦大法官人選；國民黨說前總統陳水扁執政時有，確實陳去扁有函請在野黨推薦，但那時國、親兩黨函覆「大法官職司憲政秩序，應該中立專業，政黨不宜推薦」。

張惇涵表示，大法官性質跟行政職不一樣，不能一概而論，而且歷經審薦小組跟總統提名後，無論人選是誰，都還是要依憲政程序，回到立法院審查。

張惇涵表示，會努力提出合適人選，而立法院嚴格把關，共同盡可能讓憲法法庭恢復，他透露正式提名應該是3月中下旬，最近剛截止各單位報名，現在就依照過去程序做考核，審薦小組開會投票決定。

總統府副秘書長張惇涵今天表示，從前總統馬英九到蔡英文，再到現在的賴總統，審薦小組都是法界名望人士，不函請政黨推薦。圖／《中午來開匯》提供
總統府副秘書長張惇涵今天表示，從前總統馬英九到蔡英文，再到現在的賴總統，審薦小組都是法界名望人士，不函請政黨推薦。圖／《中午來開匯》提供

大法官 張惇涵 憲法法庭 賴清德 馬英九

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