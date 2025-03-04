賴總統何時補提名大法官？ 府方透露：3月中下旬

賴清德總統將補提名7位大法官人事，在野黨質疑總統賴清德公開徵選大法官，卻未行文請在野黨推薦。總統府副秘書長張惇涵今天表示，從前總統馬英九到蔡英文，再到現在的賴總統，審薦小組都是法界名望人士，不函請政黨推薦；張透露，正式提名應是3月中下旬，會努力提出合適人選。

張惇涵接受網路節目《中午來開匯》專訪時表示，馬英九到蔡英文都沒有函請政黨推薦大法官人選；國民黨說前總統陳水扁執政時有，確實陳去扁有函請在野黨推薦，但那時國、親兩黨函覆「大法官職司憲政秩序，應該中立專業，政黨不宜推薦」。

張惇涵表示，大法官性質跟行政職不一樣，不能一概而論，而且歷經審薦小組跟總統提名後，無論人選是誰，都還是要依憲政程序，回到立法院審查。