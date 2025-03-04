賴總統：期待與美國共同打造多元半導體供應鏈

賴清德總統今天接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin Feulner）時表示，今天台積電董事長魏哲家和美國總統川普共同宣布，台積電將擴大對美國的投資。未來期待與美國等民主夥伴，共同致力打造更具韌性、多元化半導體供應鏈，應對新的情勢發展。

賴總統致詞時指出，過去佛訥在川普第一次當選時，擔任「政權交接團隊」重要成員，今天非常期待能與佛訥討論台美關係未來深化合作的方向。他也感謝傳統基金會所發布的2025年經濟自由度報告，將台灣列為全球第4名，並肯定台灣擁有健全穩定的法制以及良好的投資環境。

賴總統說，台灣和美國是彼此重要經貿夥伴，也有密切產業交流。台積電赴美國亞利桑納州投資高達650億美元，就是在川普總統第一任期進行討論並定案。今天魏哲家也和川普總統共同宣布，台積電將擴大對美國的投資。

賴總統指出，未來希望在高科技、能源以及農產品等領域，擴大對美國投資與採購，也期待與美國等民主夥伴，共同致力打造更具韌性、多元化半導體供應鏈，應對新的情勢發展。

賴總統說，當前面對威權主義持續擴張，作為熱愛自由並堅定捍衛自由的國家，台灣會和美國及理念相近國家合作，維持區域和平穩定。他也要感謝川普，在上任後與日本首相石破茂發布聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性；上個月包含美國在內的G7外長也發表聯合聲明，強調「反對任何以武力片面改變現狀的嘗試」。

賴總統強調，「我們深信，唯有仰賴自身實力的和平，才是真和平」。目前台灣國防預算約占GDP2.5%，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上的目標，並持續推動國防改革，展現「自助人助」精神，也為區域和平穩定做出更多貢獻。

佛訥代表傳統基金會致贈賴總統「2025經濟自由度指數」報告書。他表示，在這份報告中，中華民國台灣的經濟自由度在全球176個國家中排名第四，他要表達恭喜之意。

佛訥表示，很期待與賴總統就當前局勢及如何增進台美關係進一步交流。針對台積電在他來訪前宣布了擴大在美投資的好消息，他也特別表達感謝之意。過去訪台期間，他曾參訪台積電總部，近期也到美國亞利桑那州的台積電廠址，參訪廠區建設及初步營運狀況，很高興台積電如今成為台美雙邊負責任關係中的重要一環。

副總統蕭美琴接見佛訥訪團時則表示，賴總統上任後提出五大信賴產業，其中之一即為AI領域，希望與其他熱愛自由的民主國家合作，當美國持續引領全球AI發展之際，台灣在全球科技供應鏈中扮演關鍵角色，也將持續蓬勃發展。台美雙方是彼此重要的合作夥伴，期盼在AI產業領域進一步合作，打造雙贏的夥伴關係。