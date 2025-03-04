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無視暴力？花蓮退休師嗆傅崐萁遭趕出場 警方說話了

中央社／ 花蓮縣4日電
花蓮退休教師葉春蓮日前因嗆聲國民黨立法院黨團總召傅崐萁被帶離引發爭議，外界質疑警方沒有阻止暴力行為。圖／民眾提供
花蓮退休教師葉春蓮日前因嗆聲國民黨立法院黨團總召傅崐萁被帶離引發爭議，外界質疑警方沒有阻止暴力行為。圖／民眾提供

花蓮退休教師葉春蓮日前因嗆聲國民黨立法院黨團總召傅崐萁被帶離引發爭議，外界質疑警方沒有阻止暴力行為。花蓮警方說明，當時警力在場外維持交通秩序，將檢討強化應變能力。

花蓮退休老師葉春蓮2日在國民黨花蓮縣黨部的活動中，嗆聲傅崐萁而被帶離現場，民眾拍下葉春蓮被推拉、架離會場，引起各界討論。有民眾質疑現場員警看到暴力行為卻沒有制止。

行政院長卓榮泰今天上午在立法院表示，面對這樣的行為，應該基於保護國人需要有所行為的，會要求地方警察單位了解事情始末，從地方檢討開始，成為全國警察人員執行工作上的借鏡。

花蓮縣警局指出，當天活動共派遣3名制服警力在穿堂周邊維持交通秩序。

另據其他知情人士表示，當時場外警力聽到會場內有吵雜聲進去查看，葉春蓮已經在會場外，由國民黨籍花蓮議員吳東昇在旁安撫，一面制止要求疑似黨工人員不要拉扯。

因現場仍有叫囂聲，警方戒護在葉春蓮身旁，並在葉春蓮接受媒體採訪後，主動詢問有無需要警力護送返家，葉春蓮婉拒後自行離開。

花蓮縣警局指出，已就本案進行檢討，並責成花蓮分局深入了解事件經過，強化執勤應變能力，以確保未來能更周延地維護公共安全並保障民眾權益。

爭議事情延燒3天，傅崐萁上午出席花蓮縣黨部記者會表示，對於造成社會紛擾、葉老師的紛擾，向葉老師表示誠摯歉意，雖然活動不是他辦的，由他概括承受希望，「一切到傅崐萁為止」。

傅崐萁 國民黨 花蓮

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