公務員需簽具結未擁大陸身分證 學者：有憲法爭議

銓敘部日前配合陸委會發函全國各政府機關，要公務員填寫具結未領有中國大陸身分證、定居證、居住證。有學者認為，陸委會此舉有憲法爭議，因按照憲法，我方應不承認中華人民共和國國籍，如此便無理由干涉人民、公職人員，是否擁有大陸籍；此外，陸委會可能有行政裁量的「僭越」。

針對陸委會舉措，前監察委員仉桂美說，此舉為行政裁量上的「僭越」，事實上公務員就職時有「公務人員服務法」、「國籍法」等規範，法有明文，何況涉及到兩岸問題，我國有憲法明文授權所制定的兩岸人民關係條例。層層嚴密法律之下，仍要全國公務員具結，完全沒有法源依據，權責機關若發現誰有問題，請去舉發。

仉桂美進一步舉例說，公職人員因涉及政務，對於政務人員有政治操守等相關法律規定，遂有「陽光四法」，因此必須申報。請問一般事務官有什麼法律，要求其一定具結？那不是「主動申報制」，總要先找出法源。

仉桂美也說，我國有監察院、調查局、檢調相關機關，內部有人事單位，外部還有政風單位、廉政署，所有機關都癱瘓了嗎？要當事人在沒有任何狀況、事證底下，讓清白的公務員每人都要去具結，沒有依法行政的依據。

仉桂美批，陸委會只是隨風起舞，隨心所欲，裁量濫用，自己要去檢討，這太擴權。

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，按憲法角度來看，中華民國有大陸地區跟自由地區，大陸地區為中華民國的一部分。陸委會要求公務員具結無大陸國籍，此事有憲法爭議，大陸籍應非我方承認的國籍，在法律上不承認中華人民共和國。中華民國國民有大陸籍，應非雙重國籍，因為根本不承認大陸國籍，如此便無理由干涉人民、公職人員，是否擁有大陸籍。

蘇子喬認為，若現行法令規定不容許擁有大陸國籍，會有憲法上的討論空間，因按憲法，大陸地區為中華民國領土，怎麼可能承認中華人民共和國是另一個國家？