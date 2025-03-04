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立院5日選舉召委 綠可望拿8席、藍擬禮讓白1席

中央社／ 台北4日電

立法院新會期各常設委員會將於5日舉行召委選舉，依據朝野各黨團在各常設委員會的人數，國民黨團、民進黨團都可望在委員會中各取得1席召委，而國民黨團將在藍白合作的基礎下，禮讓交通委員會召委給民眾黨

第11屆立法院第3會期已開議，預計將於5日舉行8個常設委員會的召委選舉，依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，各常設委員會的召委席次更是朝野黨團的兵家必爭之地。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，民進黨團已協調好，原則上不會有太大的意外，「我們就是8席」，他們都是各委員會的最強戰力，配合度、專業度都很高，另外就看國民黨與民眾黨是否合作。

據了解，目前民進黨團在各委員會可望推出的召委人選，分別為經濟委員會蔡易餘、財政委員會賴惠員、教育及文化委員會林宜瑾、交通委員會許智傑、社會福利及衛生環境委員會劉建國、內政委員會張宏陸、司法及法制委員會莊瑞雄、外交及國防委員會沈伯洋。

有關召委選舉，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇日前表示，如果在某個委員會中，沒有國民黨立委有意願擔任召委，願意在藍白合作的基礎下，禮讓一席召委給民眾黨團。國民黨團確定將新會期交通委員會的召委席次，禮讓給民眾黨立委林國成。

據了解，除交通委員會外，國民黨團在其餘委員會可望推出的召委人選，分別為經濟委員會謝衣鳯、財政委員會賴士葆、教育及文化委員會葛如鈞、社會福利及衛生環境委員會蘇清泉、內政委員會牛煦庭、司法及法制委員會吳宗憲、外交及國防委員會黃仁。

民眾黨團副總召張啓楷受訪表示，民眾黨團會支持國民黨召委人選，雖然前立委吳春城請辭、預計遞補立委的劉書彬還沒就任，但應不影響立法院教育及文化委員會召委選舉。

對於國民黨團擬禮讓交通委員會召委，林國成受訪時低調表示，「明天選舉時再說」。記者追問，若順利當上召委會排審什麼法案，林國成表示，除了處理建設議題，國民黨團與民眾黨團都有提出媒體議價法草案、衛星廣播電視法草案，若有立委提出，就會把案子拉出來一併審查。

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