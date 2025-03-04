莊瑞雄為台東醫療請命 盼活化國有土地助醫院擴建

民進黨立委莊瑞雄今天質詢時，為台東的醫療及交通請命，希望活化閒置國有土地，讓當地醫院擴建硬體設施，及考量東部交通韌性等因素，相關票價調漲須謹慎。行政院長卓榮允諾討論。

各黨陸續布局2026年九合一選舉，民進黨主席賴清德2月底表示，2026年九合一的選舉，台東能不能藍天變綠地是非常指標性的一戰，立委席次也盼贏回來，請黨籍不分區立委莊瑞雄集中資源，全力經營台東。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

莊瑞雄質詢時，為台東的醫療、交通請命，包括台東馬偕醫院想要擴建硬體設施、蓋宿舍等，卻沒有土地，但其實在台東馬偕醫院附近、走路3分鐘的路程就有一塊財政部國有財產署的土地，是否可以進行活化、是否租給台東馬偕醫院，提升台東地區醫療量能。

財政部長莊翠雲說，這塊土地是機關用地，如果台東馬偕醫院要使用的話，可能要進一步協商與討論，可以用哪些合法方式提供給醫院使用，也希望閒置房舍可以活化運用，同時充實台東地區的醫療資源。

卓榮泰表示，如果法律沒有禁止、未影響這塊土地目前所定的使用計畫等，他會請國產署跟立委及台東馬偕醫院進行協調討論。

此外，交通部費率委員會2月21日通過台鐵票價調整案，以區間車票價為例，現行費率每公里新台幣1.46元調為每公里1.82元，自強號台北到高雄預計從843元漲為994元，最快月底報行政院。

莊瑞雄說，台鐵票價調整案目前待卓榮泰核定，在票價30年沒有調整、已不符合成本的情況下，立法院若要求不能漲，會顯得很奇怪，但各界應該思考東部（花蓮、台東）受限於颱風、國土地形等因素，交通韌性遠遠不及西部，因此如果差別待遇處理票價，其實也很合理，他建議台東到花蓮這段不要調漲，東部交通不易，票價調漲須謹慎。

卓榮泰表示，還沒有看到案子（調整案）的實際內容，審議時再來討論。

交通部長陳世凱說，目前票價計算公式是以距離為主，對於立委的建議，若是東部到西部的部分，會跟台鐵討論，例如當地住民、居民時常搭乘時，有何方案可以有提供更多的優惠折扣等，而花蓮到台東有TPASS，這部分不會影響。