快訊

好消息！新光三越氣爆後第3周 24歲腦部重創樓管轉一般病房

張惇涵：大法官提名名單預計3月中下旬出爐

中央社／ 台北4日電

司法院大法官含院長、副院長缺額7人，總統賴清德指示啟動大法官提名作業。總統府副秘書長張惇涵今天表示，總統會努力提出合適人選，立法院嚴格把關，盡可能讓憲法法庭恢復運作，而正式提名名單應該於3月中下旬出爐。

張惇涵今天接受「CNEWS匯流新聞網」政論Live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。

在野黨近來質疑總統府並未按照往例正式行文通知在野黨推薦大法官人選，張惇涵說，去年提名那批沒有，且再往回推，前總統馬英九到蔡英文都沒有；前總統陳水扁確實有函請在野黨推薦，但那時國、親兩黨函覆「大法官職司憲政秩序，應該中立專業，政黨不宜推薦」。

張惇涵說，2008年馬英九第一次提名大法官時，審薦小組委員也做決議不向政黨發函，之後從馬英九到蔡英文，再到現在的賴總統，審薦小組都是法界名望人士，就是做一樣決定，不函請政黨推薦。

他說，大法官性質跟行政職不一樣，不能一概而論，而且歷經審薦小組跟總統提名後，無論人選是誰，都還是要依憲政程序，回到立法院審查。

張惇涵表示，總統會努力提出合適人選，而立法院嚴格把關，共同盡可能讓憲法法庭恢復；張惇涵並透露，由於才剛截止收件，接下來還要依程序進行考核，隨後審薦小組再開會決定，正式提名名單應該於3月中下旬出爐。

另外，對於急診室壅塞問題，張惇涵提到，中央政府的領導、地方政府的調度，以及醫院管理階層的治理能力，3個環環相扣。

張惇涵說，衛福部有4年計畫，預計投入新台幣274億元培養、提升護理人力；今年投注在健保的資源較去年增加712億元，健保署長石崇良日前也宣布醫院總額管制的試辦計畫，再加上三班護病比，目前正往立法方向邁進。

張惇涵表示，最重要仍是護理薪資待遇，去年衛福部的部立醫院大約幫護理師調薪4%，也帶動部分私人醫院加薪，但這不可能一蹴可幾，還需要一些時間，找到更好的方式解決醫療工作環境問題。

張惇涵說，因總統賴清德來自醫界，對醫療體系的問題非常了解，也致力推動醫療更平權，希望大家要對賴總統有信心。

大法官 張惇涵 馬英九

延伸閱讀

馬英九批賣護國神山繳保護費 吳思瑤：唱衰老哏玩不膩

台積電具國安戰略 馬英九籲賴總統守護、停止內耗

尊重各種聲音...台北228追思活動 馬英九、蔣萬安遭嗆

穿受難家屬贈毛衣紀念228 馬英九：面對不幸歷史要就事論事

相關新聞

公務員需簽具結未擁大陸身分證 學者：有憲法爭議

銓敘部日前配合陸委會發函全國各政府機關，要公務員填寫具結未領有中國大陸身分證、定居證、居住證。有學者認為，陸委會此舉有憲...

陳佩琪偕柯弟再會柯文哲 攜三本經書盼能迴向已故柯父

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，日前因柯父過世，北院裁定暫時解除禁見。今天下午柯妻陳佩琪與柯弟柯宇謙前往會客，並...

普發現金藍委要政院提對案 卓榮泰允「朝這方向走」

去年稅收超徵創新高，國民黨立法院黨團主張全民普發現金1萬元。國民黨立委林德福今質詢時表示，政院若有其他想法，應該提對案送...

賴總統何時補提名大法官？ 府方透露：3月中下旬

賴清德總統將補提名7位大法官人事，在野黨質疑總統賴清德公開徵選大法官，卻未行文請在野黨推薦。總統府副秘書長張惇涵今天表示...

賴總統：期待與美國共同打造多元半導體供應鏈

賴清德總統今天接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin Feulner）時表示，今天台積電董事長魏哲家和美國總統...

台積電加碼投資美爆質疑 賴總統曾密訪張忠謀、魏哲家

台積電擴大在美投資，網路出現疑美論、疑賴論。國安人士今天說，總統賴清德曾低調分別拜訪台積電創辦人張忠謀，也和台積電董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。