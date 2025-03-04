曾辦拉法葉弊案、廣大興案 法務部「壓線」推部長同學當大法官

總統府上月21日籲請各界踴躍推薦或自薦大法官人選，法務部昨先推薦退休前檢察官陳瑞仁擔任大法官，趕在推薦結束前，昨「壓線」再推薦曾偵辦拉法葉艦軍購弊案的台灣高檢署主任檢察官蔡秋明出線。

蔡秋明是台大法律系畢業，擁有美國華盛頓大學法學碩士，司法官學院第26期結業，與法務部長鄭銘謙為司法官學院的同期同學。

蔡秋明精通英、法、日語，當年加入特別調查小組後承辦拉法葉艦軍購弊案，多次赴國外協商，終於獲得瑞士等國同意凍結資產及提供司法互助。

此外，蔡秋明曾任法務部國際及兩岸法律司司長，經手菲律賓馬尼拉「廣大興」案，於司長任內協助台、菲兩國執法人員透過司法互助機制、證據書狀交換等合作默契，促成菲國法院判處8名開槍射擊的菲律賓海岸防衛隊員殺人罪成立。