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台積電變美積電？許淑華：高階技術仍在台

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員許淑華。圖／許淑華提供
台北市議員許淑華。圖／許淑華提供

台積電宣布增加對美投資千億美元，外界盛傳台積電變成美積電。台北市議員許淑華說，台積電最先進的2奈米製程設廠高雄，1奈米製程也傳在台南規畫，可見高階技術依舊掌握在台灣手中，這次對美擴大投資，本質就像日本、德國，強化經貿夥伴關係。

許淑華在臉書表示，台積電近年持續實踐「根留台灣」的承諾，當前最先進的2奈米製程，確定設廠高雄；而1奈米製程，也傳出在台南規畫中。相比之下日本、德國還未進入4奈米進度；美國追求的2奈米先進製程，也需一段發展時間，也就是說最高階的技術，依然掌握在台灣手中。

許淑華說，這次對美擴大投資，本質與日、德一樣，是強化經貿夥伴關係，而非大家所擔心的技術轉移。回顧半導體產業歷史，當今榮景本就和台美合作有深厚的淵源。許多科技大廠創辦人，都先在美國累積經驗，再回台創業。

許淑華說，台積電目前主要使用的機台，也由美國、荷蘭等國家提供，台灣與美國是互惠互利的生意夥伴，更是自由世界的重要同盟。賴清德總統已向全國人民承諾，一定會在強化經貿合作的同時，也保護好先進技術。

許淑華酸，當年總統馬英九紫光案引爆科技業恐慌、立委洪孟楷公然向台積電索資，這些事件都還歷歷在目。聽信說法，只是在請鬼拿藥單而已。

台積電 奈米 許淑華

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