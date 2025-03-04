賴總統：台美有緊密溝通管道 持續深化AI、半導體合作

面對美國總統川普上任以來的「新政」，賴清德總統今天表示，台灣與美國一直有緊密的溝通管道與合作關係，未來會持續深化與美國貿易及產業合作，特別是在人工智慧（AI）、先進半導體等技術開發。

賴總統今接見第18屆「國家卓越成就獎」、第3屆「國家非營利組織總經理獎」、2024「國家傑出總經理獎」暨第42屆「國家傑出經理獎」得獎人時表示，企業是台灣經濟的舵手、也是根基，感謝企業與國人共同打拚，去年台灣經濟成長率達到4.3%，創下近3年新高，交出亮眼成績單。

賴總統表示，新的一年全球經濟風險仍然存在，但台灣在供應鏈上具有關鍵位置，而且在AI等新興科技應用的加速擴展下，出口以及投資動能勢必獲益良多，有風險、有挑戰，就會帶來機會，政府的責任就是做百工百業的後盾，提供充足動能，讓企業可以放心經營，民眾能夠安心就業，讓經濟得以持續成長。

總統說，投資台灣三大方案已延長到2027年，並且擴大適用全球台商以及外人投資企業，除了聚焦五大信賴產業，也就是半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊之外，還有服務業、大健康產業，來落實創新經濟、均衡台灣，以及包容性成長的政策目標。

賴總統表示，在發展高科技產業的同時，政府持續支持中小微企業與傳統產業，政府今年預計投入新台幣116億元，啟動中小微企業多元振興發展計畫，協助中小企業數位以及淨零轉型，擴大通路發展。

此外，賴總統提及，面對近期美國新政府的政策調整，台灣與美國一直有緊密的溝通管道與合作關係，未來會持續深化與美國貿易及產業合作，特別是在ＡＩ、先進半導體等技術開發。

賴總統也說，將擴大對美國的投資和採購，促進雙邊貿易平衡，並且強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵，同時和友盟國家加深經貿合作，合力打造全球民主供應鏈，讓台灣產業能夠布局全球，持續壯大。