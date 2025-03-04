【重磅快評】政治版「賴公移山」 台積電變美國神山？

在美國總統川普的強勢見證下，台積電董事長魏哲家在白宮宣布，台積電將增加投資千億美元，不但建造3座晶圓廠，還會在美國設立研發中心。業界擔心，台積電一夕變成美積電，護國神山變成美國神山，賴清德總統硬生生上演政治版「賴公移山」。

不同於「愚公移山」的寓言故事，愚公日以繼夜移動門前兩座大山障礙物，最後傳為美談；賴公卻一夕之間把晶圓寶山拱手送給外人，可能變成笑談。魏哲家公布，台積電原來的650億美元投資之外，將再投資1000億美元；除了原先承諾的3座晶圓廠，台積電擬再建造3座晶圓廠、2座先進封裝廠和一座研發中心。川普當場樂得稱讚魏哲家是一個「傳奇」，致詞時還將麥克風先遞給魏哲家，並尊稱「他是現在會議室裡最重要的人」。

川普對台積電投資美國喜上眉梢，但對於「台灣有事」是否「美國有事」，川普卻絕口不提任何保證方案，只稱中國大陸若入侵台灣，將是一大災難。中央大學經濟系教授吳大任直言，「台積電做錯決定」，應交給政府統籌所有籌碼一起談，美方沒有承諾補貼，也沒有不對台積電以外的廠商課徵高關稅，企業被個個擊破，台灣沒有換得任何好處，「台灣莫名其妙失去一張最好的王牌」。

路透更刊登一篇分析專文「台積電千億美元豪賭危及台灣優先」，直指台積電投資美國對台灣是多方面威脅，台積電在國外建立一個大型研發中心，應該會讓台灣官員擔心，因為多年來，台灣面對中國大陸的威懾核心就是台積電，如今台積電越將業務複製到海外，對台灣的保護就越受侵蝕；日趨明顯的是，在美國製造高階晶片稀釋了台積電「台灣優先」的承諾。

面對國民黨立委柯志恩質詢，政府何時知道台積電投資美國千億美元？行政院長卓榮泰今天語帶玄機說，「正式宣布的時候，我們是同步瞭解，但在這之前，政府和產業的接觸是頻繁的，而且有效的。」卓榮泰還阿Q表示，「台灣有事，全世界都會受到影響；台灣有事，中國也不會沒事。」他保證台積電絕對不會變成美積電，政府將依法審查，確保國家半導體競爭力。

台積電不只增資設廠，更附贈美國一座研發中心，等於半買半相送，不只工廠手腳過去了，連部分研發大腦也將跟著移植，可能帶走相關產業鏈相繼赴美，與以往標榜的「根留台灣」大異其趣。台積電若變成美積電、護國神山變美國神山，不只傷害台灣商業利益，更危及國家安全，無疑是「動搖國本」。

賴清德畢竟不是川普，只要動動嘴皮子就能美夢成真，台灣優先顯然不敵美國偉大。古代愚公移沙成塔，刻苦耐勞，後人肯定其「大智若愚」；現代賴公瞬間被搬走一座山還自得其樂，外界質疑「大愚若智」。全世界都知道商人唯利是圖，川普的美國算盤打得精，失去護國神山的屏障，賴政府卻依舊老神在在，恐怕才是讓國人最害怕的地方。