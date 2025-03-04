公教需簽具結未領大陸居住證 吳昆財：低階公文霸凌老師

銓敘部日前配合陸委會發函全國各政府機關，要公務員填寫具結未領有中國大陸身分證、定居證、居住證，前立委陳學聖盛讚國立嘉義大學歷史系教授吳昆財拒填，「很有guts！」吳接受本報電訪時表示，教育部應告訴老師，「簽了代表什麼，不簽又要拿什麼法令責罰我？」教育部講不出來就應把文退給陸委會，否則法理情都不合理，「只看見一紙霸凌老師的低階公文。」

本報了解，近日各校多的收到教育部轉發陸委會發文，要求軍公教人員簽署具結未領有中國大陸身分證、定居證、居住證，以及未在大陸設立戶籍、領用護照等，如有不實則願負擔法律責任。

陳學聖表示，大學法規定大學是自治團體，不隸屬於教育部，教育沒有資格下命令要求大學配合，並配合陸委會的政治黑手。

吳昆財則表示，約莫是在上個月月底收到學校通知，該份文件形同對公務員的忠誠度調查，要求老師表忠，背後則是以此恐嚇、暗示要求公教人員不得和對岸交流。

吳昆財也質疑，「若我不簽到底違反了什麼？」究竟簽署了代表什麼，若不簽又要拿哪一條法令責罰公教人員。教育部應該站在保護教師的立場，也應拿出法令說服教師；不然就應該把文退給陸委會。但如今陸委會把文發給教育部，教育部照單全收發給各大學。他直言：「這樣的部長太簡單了啦！」擋都不幫老師擋。

吳昆財說，目前只看到一紙霸凌老師的公文，因此拒絕簽署，也知道大學內不少老師正消極抵抗，但還是有不少人選擇簽署、明哲保身。為此，還是希望學界能夠不要簽名，「撥亂反正，不要讓政府得寸進尺。」