普發現金藍委要政院提對案 卓榮泰允「朝這方向走」

去年稅收超徵創新高，國民黨立法院黨團主張全民普發現金1萬元。國民黨立委林德福今質詢時表示，政院若有其他想法，應該提對案送立院討論；行政院長卓榮泰答詢時允諾，會朝這個方向來走。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。林德福指出，去年稅收超徵5283億元，國民黨將制定「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，主張普發現金1萬元，同時推動「預算法」修法，完備普發現金法源。

林德福說，如果不能用這筆錢好好還債、健保、勞保和公務員退撫基金，達到全民共享的成果，他建議政院如有不同想法，應該盡快提出對案送立院審查。

卓榮泰答詢表示，政府實徵數超過預算數的金額，扣掉地方屬於中央的部分，應該是3757億元。這部分如何使用，全部發給國人，大家一定百分百贊成，但政府不應該只能這麼做，要考慮到國家長遠發展的構想計畫，如果把計畫拿出來跟立院討論，得到大家支持，才是國家財政長遠該做的工作。

林德福說，只要政院提出的對案合情、合理、合法，大家有共識，這是好的開始。稅收超徵多年，站在立院的立場一定會提修法，政院要提對案，大家一起來討論，看怎麼做對國家人民最有利。

卓榮泰表示，3757億元要怎麼使用，各部會都有想法，應該一部分來幫助社會最需要幫助的人、一部分來壯大台灣力量、另一部分考慮社會目前需要用到什麼方向。此案有立委提案，他總是要拜託，不要讓法案成為固定的使用方式，這對國家是不好的。

林德福說，只要提出法案，大家可以在委員會討論，最後形成共識再送到院會。卓榮泰說，他了解委員的講法，也謝謝用心，「好的，我們朝這個方向來走。」