台積電加碼投資美 洪秀柱轟淪為籌碼：民進黨只會跪在美國面前

台積電將對美國再投資至少1000億美元，引發討論。國民黨前主席洪秀柱今天表示，在美國壓力下台積電的出走，總統府表示充分掌握，顯示這是經過賴清德總統同意的，被民進黨政府當成討好美國的籌碼，這是對台灣人民的背叛，更是對中華民國的出賣。

洪秀柱透過臉書指出，當年擔任黨主席時，面臨民進黨的政治迫害，清算黨產，但歷史不會被抹滅——台積電的成立，國民黨曾經出錢出力，力挺它走過最艱難的時刻。台積電不是民進黨的私人財產，更不是可以獻祭給美國的籌碼。

洪秀柱說，台灣人民辛苦培養台積電，打造出世界晶圓代工龍頭地位，這是屬於全體中華民國國民的資產。如今，董事長魏哲家在白宮與美國總統川普一同開記者會，堂而皇之地宣布台積電赴美千億級美元投資，這不僅是金錢和技術的流失，更是台灣未來的生存權被出賣的一刻。

洪秀柱表示，華為當年被美國打壓，大陸政府全力支持，硬是挺了過來，現在不僅活下來，還重新站上世界舞台。台積電呢？為了不成為第二個被美國打壓的華為，只好低頭，什麼都答應，連技術、人才、資本全數奉上，甘願成為美國的附庸。

她批評，華為的「身子骨」夠硬，因為背後有真正支持它的政府；台積電的「身子骨」硬不起來，因為民進黨政府只會跪在美國面前，把台灣的核心產業雙手奉上。

洪秀柱提及烏克蘭指出，烏克蘭至少還有美國搬不走的稀土資源，能換取「安全保障」。然而，台灣的台積電是「連人帶廠加技術金錢」跪送給美國爸爸，換來的是什麼？美國承諾保護台灣了嗎？並沒有。反而因沒了台積電這個顧忌，台灣不再擁有「矽盾」，反而可能讓台灣更接近「武統」的風險，這才是真正的「賣台」。

洪秀柱說，民進黨口口聲聲說愛台灣，結果卻是自己主動把台灣送上砧板，讓美國切割榨取，最後落得無依無靠、任人宰割的下場。台灣不是美國的棋子，更不是美國的殖民地，賴清德政府若還有一絲對台灣人民的良心，就應該立即停止這種毫無底線的屈辱政策，不要讓台灣淪為下一個烏克蘭。