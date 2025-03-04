台積電擴大在美投資 張惇涵：重點是不能變「紅積電」

台積電將對美國再投資至少1000億美元，總統府副秘書長張惇涵今天表示，半導體生態系大家各有專長分工，不同國家不同環節，只要可以合作，就可以多創多贏；重點是，台積電不能變「紅積電」。

張惇涵今接受網路節目《中午來開匯》專訪，主持人黃光芹詢問台積電將擴大在美國投資一事。張惇涵表示，在關稅經貿層面，以半導體產業來講，晶片在商業上是產品，但在全球觀點來看也是關鍵的戰略物資，必然會有很多B2B（企業對企業）、B2G（企業對政府）等談判溝通合作的可能。

張惇涵表示，過去這段時間，賴清德總統、行政院長卓榮泰都有跟相關產業業者有私下的溝通與了解，政府會有以待之。

在野黨憂心台積電變「美積電」，張惇涵說，「感覺如何跟事實如何是兩回事」，台積電過去投資美國亞利桑就被說是「美積電」，但台積電也在日本熊本設廠，有變「日積電」？台積電也在德國設廠，有變「德積電」？

張惇涵說，事實是，台灣半導體的產值，從2016年的2.4兆元，到去年增加為4.5兆元；全球市占率從百分之50到百分之60；出口值從2.2兆元，增加到去年的4兆元；台積電沒有變美積電，因為台積電在台灣的員工從2016年的4萬人，到去年增加到7萬人。

張惇涵表示，「台中市長盧秀燕應該深有所感」，記憶體大廠美商美光在全球布局、海外投資，重鎮在台灣，台灣的重鎮在台中，美光有變「台光」嗎？沒有。

張惇涵表示，台灣的半導體產業在全球不可或缺，原因是每個國家有不同擅長的之處，美國的設計、日本的材料、荷蘭的設備、台灣的製程、技術，良率很高，「是我們的優勢」，確保深耕台灣，也要確保企業和是合理的佈局全球，共創多贏。

張惇涵說，從烏克蘭總統澤倫斯基跟美國總統川普對談，「我們感受到，川普很想要和平、結束俄烏戰爭，澤倫斯基想確保更多和平的保證」，但本質上他們在談屬於他們的國家利益，國際政治很現實，每個國家一定都在談自己的國家利益，台灣也是。國家利益跟國家利益之間或許會有衝突，但或許會有合作共創多贏的機會。

他表示，半導體生態系大家各有專長分工，代表不同國家、不同環節，只要可以合作，就能共創多創多贏。「重點是，半導體產業，台積電不能變『紅積電』」。

張惇涵表示，川普在記者會很明確的講，投資可以避免關稅問題，如果台灣有事，美國的影響力很大。這就是兩國之間，在戰略上、經貿上、安全事務上，如果可以找到合作的平衡點，共同合作共創雙贏，也許是一個還不錯的開始。

張惇涵說，政府會有所因應，會持續關注美國政府的政策，謀定而後動是負責任的政府的作為。