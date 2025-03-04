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秀官邸烤肉無統編收據 張惇涵：賴總統自掏腰包

中央社／ 台北4日電

總統賴清德日前在官邸與黨籍立委烤肉餐敘，遭在野質疑；總統府副秘書長張惇涵今天接受媒體專訪，他說，跟賴總統商請，特別把那天的收據帶來，上面沒有統編，也不是在野黨所講的新台幣17萬元，總統就是自掏腰包。

張惇涵今天接受「CNEWS匯流新聞網」政論Live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。

被提問到，總預算面臨捉襟見肘的狀況，府方如何因應；張惇涵指出，總統府的國務機要費至少目前是歸零的狀況，因此現在每天中午或晚上賴總統要與幕僚開會，都會自掏腰包請吃便當。

張惇涵說，賴總統前陣子依照慣例，在立院開議前於官邸找黨籍立委與執政團隊做政策及法案的溝通，但其實前總統馬英九也有過相關前例，卻被在野黨說成是烤肉趴，為何國務機要費都沒了，還能請大家吃烤肉。

張惇涵表示，他今天跟賴總統商請，特別把那天的收據帶來，上面沒有統編，也不是在野黨所講的17萬元。

張惇涵在節目上出示的收據金額為8萬7900元，他說，當天有近百人參與，包括51戰隊立委、黨團助理、行政院官員、總統府工作人員等，所以並不是非常昂貴。

日前遭約談疑涉助理費案的立委林岱樺當天也在官邸烤肉餐敘，傳出曾與賴總統短暫溝通。

張惇涵說，林岱樺與總統並沒有多談什麼，但是總統有說過，其實面對任何司法案件，不管是藍的、綠的或是民間，總統府都不能干預，其實賴總統很早就表明過，無論哪一個黨派、無論親疏遠近，都應該要面對司法、要尊重司法。他說，總統、總統府不會介入任何個案，當然也不適合評論任何個案。

外界質疑總統與司法相關，揣測是派系為剷除異己。張惇涵說，大家都知道賴總統是直球對決，開大門走大路的人，這麼多的陰謀論其實不必要。

另外，在野黨日前要求總統府解除前聯電董事長曹興誠的總統府全社會防衛韌性委員會顧問一職，張惇涵強調，曹興誠長年對國家安全與防衛韌性投入甚多，其貢獻不容抹滅。

張惇涵說，近期曹興誠領銜推動國民黨立委罷免案後，隨即遭受鋪天蓋地的攻擊，顯然是政治操作，呼籲外界應釐清因果關係，不要被帶風向。

張惇涵 總統府

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