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張惇涵：不能變「紅積電」 確保企業合理布局全球

中央社／ 台北4日電

台積電將對美國再投資至少1000億美元，外界質疑台積電將變「美積電」。總統府副秘書長張惇涵今天說，政府會確保企業合適、合理的布局全球，共創多元；「重點是半導體產業，台積電不能變紅積電」。

張惇涵今天接受「CNEWS匯流新聞網」政論Live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。

張惇涵說，半導體在商業上是產品，但在全球觀點上，也是關鍵戰略物資；總統賴清德、行政院長卓榮泰都有與相關產業業者私下溝通及了解。

張惇涵指出，既然美國總統川普已表示，台灣的半導體赴美投資，可以避免關稅的問題。他認為，這就是兩國之間，在戰略、經貿、安全事務上，如果能夠找到合作的平衡點、共創雙贏，也許是個還不錯的開始。

張惇涵表示，每個國家都有擅長之處，例如，美國的設計、日本的材料以及台灣的製造；台灣半導體的良率很高，而其優勢、製程、技術早已深根台灣，政府也會確保企業合適、合理的布局全球，共創多元。

張惇涵提到烏克蘭總統澤倫斯基日前與川普的記者會對話表示，表面上川普想要和平，澤倫斯基想要確保更多和平的保證，然而本質上，美、烏兩國是在談各自國家利益，國家利益之間或許會有衝突，但也或許會有合作、創造雙贏的機會。

他說，半導體的全球生態，大家各有不同專長、不同分工，只要可以合作，就可以共創多贏，「重點是半導體產業，台積電不能變紅積電」。

另外，張惇涵也指出，若是有人擔心「今日烏克蘭，明日台灣」，那就請大家支持台灣的國防預算。他說，國際政局不斷在變、經貿也在變，台灣必須謀定後動，讓世界看得到台灣的民主和平、自由繁榮、以及自我防衛。

半導體 台積電 張惇涵

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