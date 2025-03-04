憂大罷免立院節外生枝 吳宗憲續任國民黨司法召委

立法院新會期各委員會召委選舉明日登場，由於本會期大罷免潮來勢洶洶，朝野黨團布局召委均嚴陣以待。國民黨原本司法委員會屬意由翁曉玲出任，不過黨團盼降低衝突，昨日在不斷與吳宗憲溝通下，今日下午臨時更換為吳宗憲。

吳宗憲表示，他已經擔任司法兩會期召委，本來無意連任，但在黨團勸說下只好同意。下會期排案將會以民生法案、國民黨優先法案為主，該怎麼排案就怎麼排案。

國民黨團近期緊鑼密鼓，協調立法院8個委員會召委人選。原本第一輪召委名單為，內政委員會牛煦庭、外交及國防委員會黃仁、財政委員會賴士葆、經濟委員會謝衣鳯、教育及文化委員會葛如鈞、司法及法制委員會翁曉玲，以及社會福利及衛生環境委員會蘇清泉。而交通委員會召委則藍白合作，擬禮讓給民眾黨立委林國成。

日前國民黨主席朱立倫在內部會議，呼籲黨內不分區立委「不要鬧事」，被質疑劍指近期對外火力全開的翁曉玲。據了解，黨團高層考量大罷免來臨，盼降低衝突，協調司法召委仍由吳宗憲續任，若吳宗憲成功連任召委，等於擔任三屆司法召委，在立法院算是罕見。