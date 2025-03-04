【重磅快評】罷藍群組違法募款 怎不干劉世芳的事？

藍營爆料，在罷免藍委的群組中有所謂「文宣組長」違法募款，要求檢調查明；結果未見檢調回應，倒是中選會主委李進勇點出「募款必須要有法律根據，但目前並沒有」，總算說了一點實話，但內政部長劉世芳卻說非業務範圍不評論。劉部長不是刻意模糊，就是存心迴護罷團違法募款。

國民黨發言人楊智伃指出，依政治獻金法規定，只有政黨、政治團體以及擬參選人可收受政治獻金，但在罷免藍委王鴻薇的群組中有所謂「文宣組長」貼上「法律規定第一階段罷免團體不能收受政治獻金，但為了不讓人抓到小辮子」訊息，要民眾「在現場以現金交由有志工證的志工」，這情形已明顯違法募款。

民進黨發動大罷免，藍營被動應戰，藍綠通過罷免連署第一階段的數字差距懸殊，相關案件陸續進入第二階段，罷團的募款行為自然引發關注。

藍營指罷免藍委群組違法募款，主其事的中選會、內政部都不應置身事外。李進勇今天回應，指募款必須要有法律根據，但目前並沒有，主管部門已正在草擬，會來適度做法律規範；李進勇算是說了實話，但也僅是點到為止。內政部長劉世芳對於罷免相關議題則表示「這不是她的業務範圍內，不評論」，完全展現卸責心態。

常見的募款有公益勸募或群眾募資兩種，如果有團罷成員在群組募款，應非屬於前兩種情形；由於募款牽涉政治活動，自應納入政治獻金法規範，這也是政治獻金法的立法意旨，希望透過政治獻金規範及管理，確保政治活動公平及公正的目的。

這也是監察院上月為何要發布新聞稿，促請行政院加速罷免募款修法規範的原因。因為罷免新制上路，罷免案領銜人與被罷免人可以設立罷免或反罷免辦事處，並在媒體宣傳，但可否募款並未處理，政治獻金法亦未就罷免募款規範，如今問題已浮出檯面，中選會不敢為罷免募款背書，但內部政也不能置身事外。

不過，李進勇的話只講了一半，他說罷免案募款必須要有法律根據，但目前並沒有；李進勇沒說的是，在沒有法律依據之前，募款是不被允許，只是中選會坐視不管，李進勇也只能點到為止。

劉世芳就更離譜了，上星期內政部才說擬修政治獻金法，增列罷免案領銜人與被罷免人收受政治獻金機制，當時遭質疑是替罷免團體開後門，劉還理直氣壯說，既然要修法，就沒有開後門的問題，怎麼昨天傳出有罷免藍委群組在募款，她就一句「這不是我的業務範圍內，不評論」，是不是太健忘了？

更有意思的是，在內政部草案中，罷免活動募集經費應透過政黨，而且須在第2階段連署期間才能收政治獻金；如果國民黨發言人楊智伃所言為真，「文宣組長」有沒有透過政黨收受獻金？是不是在第一階段就開始募款，恐怕都得再查一查。

罷免團體能否收受政治獻金，能不能募款，應是正面表列，這也是政治獻金法要修法的前提；在修法之前的募款行為應屬偷跑，況且能不能在立法院三讀，都還是未知數；如果法律還沒放行，主管機關就應禁止，這是最基本的行政原則，劉世芳不是第一天當公務員，怎麼連這一點認識都沒有？