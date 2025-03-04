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陳佩琪偕柯弟再會柯文哲 攜三本經書盼能迴向已故柯父

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
柯妻陳佩琪與柯弟柯宇謙至台北看守所會見柯文哲。記者黃子騰／翻攝
柯妻陳佩琪與柯弟柯宇謙至台北看守所會見柯文哲。記者黃子騰／翻攝

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，日前因柯父過世，北院裁定暫時解除禁見。今天下午柯妻陳佩琪與柯弟柯宇謙前往會客，並帶了3本經書與火龍果，準備讓柯文哲可以在裡面唸經書迴向給爸爸。

柯文哲父親柯承發日前過世，北院裁定身為長子的柯文哲解除禁見至3月10日，可以會見的對象包括母親何瑞英、妻子陳佩琪、胞妹柯美蘭、胞弟柯宇謙等4名至親。

今天下午近3時，許陳佩琪與柯文哲胞弟柯宇謙提著袋子一同至台北看守所辦理會客，據了解袋內裝有3本經書還有1顆火龍果。柯宇謙表示，已經很久沒看到哥哥了，這次帶來經書給柯文哲，讓哥哥能在看守所內唸經迴向給過世的父親。

陳佩琪與柯宇謙經30分鐘會面後步出看守所，面對媒體詢問均一語不發，隨後在助理陪同下快速搭上坐車離開。

柯文哲 過世 陳佩琪

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