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不合法理情拒填無大陸身分證 嘉大教授吳昆財：此風不可長

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義大學應用歷史學系主任吳昆財教授表示，要求具結這份文件並沒有法源依據，此風不可長，依法、依理、依情都不可以這樣要求。圖／翻攝嘉義大學網站
嘉義大學應用歷史學系主任吳昆財教授表示，要求具結這份文件並沒有法源依據，此風不可長，依法、依理、依情都不可以這樣要求。圖／翻攝嘉義大學網站

銓敘部日前配合陸委會發函全國各政府機關，要公務員填寫具結「未領有中國大陸身分證」，引發爭議；前立委陳學聖臉書貼文，盛讚嘉義大學歷史系教授吳昆財拒填，很有guts！吳昆財接受電訪時表示，此風不可長，依法、依理、依情都不可以這樣要求。

教授吳昆財現為嘉義大學應用歷史學系主任，他接受訪問時表示，要求具結這份文件並沒有法源依據，大學是自治的團體，教師權利義務都要經會議通過才能實行。

他表示，在大學契約裡面也沒有規定有義務要來簽具這份文件，即使受教育部監督，但教師並非隸屬教育部，在整個在法、理、情，要求簽這個都是沒有任何的意義的，難道以後只要政府有需要，就可以要求全台灣的2300萬人都要簽？此要求缺乏法源依據，如同政府任意要求全民簽署聲明，不具合理性。

吳昆財認為此風不可長，依法、依理、依情都不可以這樣要求，憲法保障人民有居住的自由，台灣是承認雙重國籍，且憲法上中華民國領土包含固有疆土大陸，所以這份簽署沒有道理，人民有居住權、工作權那是人民的自由、居住的自由。

嘉義 教師 義大

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