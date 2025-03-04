嘆台積電將成半屏山 王金平疾呼這產業成新護國神山：最多4年可努力

台積電將對美國再投資至少1000億美元。立法院前院長王金平今感嘆，台積電這座護國神山即將變成「半屏山」，因應變局，朝野應放棄對立，團結官民力量，讓生物科技產業成為台灣新的護國神山。

王金平今出席生物科技業者「休斯品牌亮相暨新品發表記者會」時表示，因應產業新變局，台灣應建立新的護國神山，而「生物科技」最有條件成為新護國神山。他呼籲執政黨及在野黨放棄對立，大家團結政府與民間的力量，共同來完成新的護國神山。

王金平表示，時間不會等我們，最多只有「四年」可待努力。多年來他一直很積極推動台灣生技產業的發展，在當前全球健康市場競爭激烈的情況下，台灣的保健食品產業能嶄露頭角，絕非偶然。背後不僅是企業界對創新與品質的不懈追求，更有賴於國家品質認證體系如SNQ國家品質標章的支持。

王金平說，從國家層面來看，保健食品產業是大健康產業的重要支柱之一，也是國家經濟與社會發展不可忽視的關鍵領域。在全球健康意識不斷提升下，台灣所面臨的不僅是市場需求的增長，更是一場有關品質與信任的挑戰。需要更多像休斯公司這樣的企業，以品質為基礎、以創新為動力，帶領台灣大健康產業在全球舞台上大放異彩。

王金平說，他相信，台灣的大健康產業還有巨大的成長空間，無論是智慧醫療、基因科技，還是健康管理與再生醫學，這些領域都蘊藏著無限的可能。他們的責任是攜手企業界、學術界與政府力量，為台灣的健康產業打造一個更具競爭力的未來。