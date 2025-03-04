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台積電加碼投資美國 學者嘆「做錯決定」：失去一張最好的王牌

馬英九批賣護國神山繳保護費 吳思瑤：唱衰老哏玩不膩

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
前總統馬英九。聯合報系資料照
前總統馬英九。聯合報系資料照

台積電加碼投資美國，前總統馬英九批評，賴清德總統將「護國神山」賣給美國繳保護費。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批，國民黨又來了。炒作「台積電變美積電」是藍營人士一貫伎倆，不惜消費國家龍頭企業，唱衰台灣的政治口水，可以休矣。

吳思瑤指出，佈局全球，台積電宣布投資美國1000億美金，符合國家擴大對美投資的政策方向，及賴總統打造「全球半導體民主供應鏈夥伴」的國家策略，進一步壯大台灣半導體產業從科研、技術、生產各方面的領導地位。

吳思瑤表示，台積電就是台灣的台積電！多年來，台積電不因為產業延伸國際多元發展，投資日本、德國、中國而成為「日積電」「德積電」或是「中積電」。相反地，國家半導體相關產業的規模及影響力更為壯大，成為帶動台灣整體經濟成長的關鍵動能。

吳思瑤指出，投資美國市場有助於滿足主要市場需求，也合乎全球重組「非紅供應鏈」的合作趨勢。不僅能穩固台灣在全球半導體領域的先驅地位，更能降低地緣政治緊張局勢對全球經濟的潛在衝擊。台灣的經濟實力就是國家的底氣。讓台灣成為世界的台灣。

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