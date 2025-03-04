台積電2奈米明年在美生產？卓榮泰談建廠時間

台積電宣布對美投資千億，傳出2奈米製程明年可能在美國生產。經濟部長郭智輝今天表示，美國第一廠僅有4奈米製程，而第二廠今年也才要開始生產，不是那麼快就可以開始進行，「我保證2奈米跟1.6奈米，明年不會到美國生產。」

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民眾黨立委張啓楷指出，台積電宣布加碼投資1000億美元，傳出2奈米、1.6奈米等先進製程也會轉往美國，台積電變成美積電，護國神山淪為半屏山，詢問相關單位事前有無掌握。

卓榮泰表示，政府知道業界的立場，業界也知道政府需求，雙方都有進行密切接觸跟討論，「站在國家最大利益，我們共同採取全球布局策略。」

張啓楷提及，經濟部積極爭取研發中心留在台灣，傳出三座晶圓廠、兩座封測廠都要轉往美國，郭智輝則當場回應「應該是記者聽錯了」，原意為供應鏈研發中心留在台灣，而台積電的研發中心也本來就在台灣。

張啓楷詢問，最先進製程應該留在台灣，等到發展成熟再轉到國外，2奈米預計今年底才要開始生產，傳出美國提早到明年就要開始生產，我國如何保障自身優勢。郭智輝聽聞後則說，相關訊息可能有誤，美國第一廠僅有4奈米製程，而第二廠今年也才要開始生產，「委員所說的假設，不是那麼快馬上可以做。」

張啓楷追問，是否能夠保證最先進的2奈米、1.6奈米，台積電明年底前不會到美國生產。行政院長卓榮泰表示，「今年底要生產的廠，花了多少時間興建，怎麼可能明年就到美國」；郭智輝則說，「我保證2奈米跟1.6奈米，明年不會到美國生產。」