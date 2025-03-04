退休師葉春蓮事件餘波盪漾 傅崐萁：推教師節放假

花蓮退休教師葉春蓮日前嗆聲遭架離出場事件餘波盪漾，國民黨立委傅崐萁今天在花蓮說，盼喚起大家尊師重道，銘記教師的偉大，國民黨主張928教師節應恢復成國定假日。

國民黨花蓮縣黨部今天召開記者會，並安排婦女團體獻花給主講者傅崐萁表達支持，傅崐萁先向葉春蓮事件向社會及葉春蓮表達歉意，還提及將推動行憲紀念日、51勞動節、台灣光復節為國定假日，同時談論世界經貿情勢，國內政黨鬥爭等。

傅崐萁說，希望社會大眾對退休老師的尊重，不是即興、放煙火式的就過去，應該長期關注退休老師、退休軍公教，當他們一生奉獻給教育界、給國家後，退休以後是不是能好好安養終老。

傅崐萁批評民進黨政府背信棄義、毀約承諾，違反日內瓦、聯合國兩公約，對於溯及既往、違反信賴原則，讓所有退休老師無法安養終老。

傅崐萁指出，年金是國民黨一向的堅持，要回復程序正義及信賴保護原則，讓退休老師不只回復應有的年金，過去被民進黨批評是國家的負擔，他予以譴責，希望所有退休老師能得到尊重、尊嚴，安養終老，國民黨會負起責任，回復軍公教應有的待遇和榮譽。

傅崐萁說，希望喚起大家尊師重道，銘記教師的偉大，國民黨主張928教師節應該恢復成國定假日，讓老師能夠好好休息，這個會期會全力推動回復過去被民進黨沒收的假期，包括行憲紀念日、51勞動節、台灣光復節。傅崐萁還喊話總統賴清德不要再搞政治鬥爭，好好向外看。