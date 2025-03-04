台積電投資美1千億 卓揆：會確保技術領先

政府保證台積電不會因為擴大在美投資，就變成美積電！針對台積電董事長魏哲家4日與美國總統川普見面，簽訂1千億投資協議，行政院長卓榮泰4日表示，會與跟友盟國家共利互贏，但同時也會讓台灣在關鍵技術上的領先。針對藍委提案增加軍人待遇，卓榮泰則說，朝野想法一致，盼未來儘速通過。

合作也要兼顧領先

卓榮泰4日赴立法院備詢前接受聯訪，被問到川普稱，若臺灣發生任何變故，美國將能夠發揮重大影響力，是否台積電快變美積電？ 卓榮泰回應說，我國產業的海外發展，都持續跟政府有密切的接觸跟理解，也都清楚雙方彼此的思維，還有發展的策略。

「我們期待能夠持續地跟友盟國家共利互贏、彼此合作。」但卓榮泰也強調，同時重要的是，台灣要保持在國際產業鏈上的關鍵地位，也要確保在關鍵技術上的領先，才能夠持續地跟所有有意願合作的國家，跟其他的產業來進行有效的、深化的合作。

有媒體詢問，藍委擬提案增加國軍待遇，國防部也有相關方案正由政院審議，進度如何？卓榮泰則回應說，國軍每天都在保衛國家與國人安全，賴總統自520上任以來，也公開宣誓對國軍的待遇要做實質上的調整，而目前國防部也已經擬定了周延的規劃跟計畫，送到行政院正在審議當中。

盼說明預算覆議理由

「樂見朝野能夠一致針對提高國防的能力、提高國軍的待遇。」卓榮泰如此表示，不過當媒體問到總預算與《財劃法》覆議問題時，卓榮泰則指出，總統府、監察院，還有行政院、很多的部會已經因為預算的刪減或凍結，在行政工作上面有相當大的障礙，希望在野黨團能夠用這樣的角度來面對覆議。

【更多精采內容，詳見 】