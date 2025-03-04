立法院國是發言 藍委齊籲綠別大罷免

「應該儘速以第二預備金提升醫護待遇，增加國軍薪水，不是一直在推大罷免！」藍委洪孟楷4日於國是論壇發言表示，台灣如今面臨國內外變局，行政院長卓榮泰與民進黨應多關注民生；藍委許宇甄也說，罷免團體還違法收受政治獻金，嚴重違反《政治獻金法》，政府與監察院應該積極查辦。

檢討分級醫療

立法院4日進行行政院長卓榮泰總質詢前，先進行立委國是論壇發言。國民黨立委洪孟楷表示，民進黨將此會期定義為罷免會期，盼為大罷免增添柴火，但煽動仇恨對立無法讓國家長久發展，甚至會撕裂台灣，如今國家在民生與經濟議題上面臨巨大挑戰，朝野應該共同面對，呼籲民進黨府院高層要顧民生問題。

洪孟楷舉例說，如今急診壅塞問題持續，但衛福部次長林靜儀在網路上還怒嗆基層醫生「小腦袋」，而衛福部長邱泰源前往醫院視察，竟出現臨時挪20張病床的造假現象，衛福部還說要民眾「自行決定醫療分流」，但分級醫療已經講很多年，政府為何仍無法落實？應該儘速從中檢討。

增加國軍待遇

「根本問題就是醫護待遇！」洪孟楷表示，政府曾說要補貼30億給醫護，如今第二預備金還有75億，為何政府要拖到5月才給？另外，除了醫護待遇要提升，國軍的待遇也要適當增加，他表示將推動修法，讓義務役士兵的待遇提升到基本工資，志願役的底薪要從1萬提升到3萬。

國民黨立委許宇甄則指出，罷免本是民主程序，卻成了違法募款的遮羞布，近來所謂「公民團體」打著民主旗號，到處違法收錢，不開專戶、不申報，甚至公開指導群眾「用現金交給志工」，這些行為已經嚴重違反《政治獻金法》，但民進黨政府不執法，監察院不監督，讓違法行徑愈演愈烈。

明確違法應調查

許宇甄表示，根據《政治獻金法》第五條，只有政黨、政治團體與擬參選人可以收受政治獻金，罷免團體根本沒有資格募款。民進黨政府如果還有一點法治精神，應該立即查辦這些罷免團體的違法募款行為，監察院也必須啟動調查，還台灣一個公平的政治環境。

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