詐騙財損金額年年攀高 卓榮泰：政府努力不及國人要求

我國詐騙猖獗，國人因詐騙導致財損金額每年成長。行政院長卓榮泰今早赴立法院備詢，坦言政府的努力還遠不及國人要求，每天都在精進，但打詐不打會更多，且今年從春節後各項數字都在下降。

國民黨立委柯志恩今早針對詐騙問題質詢卓榮泰。她表示，2023年詐騙財損金額約88億元，2024年詐騙財損金額502億，平均一天336件詐騙。卓榮泰表示，他承認打詐這事情，國人關心，政府的努力還遠不及國人要求，每天都在精進，為何數字上有這麼大的變化，是因為去年9月開始改變統計數字。

柯志恩說，去年9月後，是只要報就是登記上去，代表有很多黑數。卓榮泰說，用黑數可能過於簡單的形容，是統計方式的不一樣，一個行為人針對10件案件，以前可能是1件，現在是10件，讓大家知道有在努力，還會更努力，打詐不是愈打愈多，而是不打會更多，今年從春節後各項數字都在下降。

內政部長劉世芳表示，立法院通過打詐四法，內政部跟其他部會能成立「打詐一條龍」，對於防詐、打詐真實性呈現在國人面前，還是需要努力，詐騙在緩緩下降中，不會美化數字。