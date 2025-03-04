立委要賴總統小孩回來當兵 卓榮泰動怒反嗆危言聳聽

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基談判破局，民眾黨立委張啓楷擔憂今日烏克蘭成為明日台灣，喊話民進黨政府高官小孩回國服役。行政院長卓榮泰今天聽聞後反嗆，這種講法傷害很多人感情，出國學習高等技術並非壞事，難道台灣已經到了危言聳聽的地步。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，張啓楷數度與卓榮泰爆發言語衝突，立法院長韓國瑜兩度宣布時間暫停，並且喊話立委與政府官員互相尊重。

張啓楷指出，台積電宣布對美投資1000億美元，傳出2奈米製程調整為1.6奈米，「護國神山變成半屏山」，詢問相關單位有無事先掌握。卓榮泰表示，政府當然了解產業立場，而業者也知道政府需求，「這是站在國家最大利益，我們共同採取全球布局的策略。」

張啓楷說，先進製程應該留在台灣，待發展成熟再轉往國外，否則如何保障自身權益，經濟部長郭智輝則說，美國第一廠只有4奈米製程，而第二廠今年才要開始生產，「委員你所說的假設，不是那麼快馬上可以做。」

張啓楷指出，對於中國試圖孤立或攻打台灣，川普並未提及保衛台灣安全，希望政府積極爭取美方相關作為，此言一出引來卓榮泰不滿，當場反問「不然你希望他講什麼？哪一國總統會希望全世界都有災難？」我國強化保衛自己，展現決心跟行動力，這才是真正保衛台灣，而不是只會光講和平，和平是最溫柔的投降。

張啓楷提及，川普下令停止軍事援助烏克蘭，很多人擔心今日烏克蘭明日台灣，我國應該強化軍事設施、促進兩岸和平，如果政府想要身先士卒，執政黨高官也應該為民表率，從賴總統到所有官員的小孩，先把他們找回來當兵服役，加入民防將會士氣大振。

卓榮泰表示，這種講法會傷害很多人的感情，出國學習高等技術、進行產業合作並非壞事，難道台灣已經到了危言聳聽的地步，「造成社會不安才是讓台灣士氣受到打擊，委員的言論應該適可而止」，此時毋需一概而論，不要一竿子打翻一船人。

眼見雙方爭論不休，韓國瑜兩度宣布時間暫停，「張委員看一下我的眼睛，院會採用即問即答，如果委員沒有要求，政府官員拜託不要搶答。」

張啓楷接續就總預算案提出質詢，直言行政院提出覆議案創下紀錄，卓榮泰聽聞後反嗆，「這個歷史也要大院幫忙，沒有你們提那麼多案，我也不會提那麼多覆議」，他不接受在野黨宣稱政府造謠，尤其張啓楷僅擔任立委1年，不清楚國會刪減預算的方式，雙方始終未有共識。

隨後，張啓楷也就能源政策、電價議題進行質詢，再度與卓榮泰等人發生言語衝突，韓國瑜在結束時再度喊話「看著我的眼睛，謝謝你的質詢。」