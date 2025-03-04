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新北議會黨團幹部交接 蘇巧慧、林右昌同台飄硝煙味

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧（右二）與民進黨祕書長林右昌（右二）今天出席新北市議會民進黨團幹部交接。記者葉德正／攝影
民進黨立委蘇巧慧（右二）與民進黨祕書長林右昌（右二）今天出席新北市議會民進黨團幹部交接。記者葉德正／攝影

新北市議會民進黨團今天舉行幹部交接儀式，有意角逐2026的民進黨祕書長林右昌、立委蘇巧慧都到場，兩人相敬如賓，互動不算太多，但致詞時卻高手過招，林強調自己中央歷練，在內政部長期間與新北市一起推動蘆洲南北側都市計畫、社宅等建設；蘇則展現長期經營地方優勢，說出每位議會幹部經歷與特色，更細數黨部主委政績，她雖強調今天沒有硝煙味，一切卻是盡在不言中。

新北市議會民進黨部今幹部交接，蘇系總召張維倩卸任，由英系議員廖宜琨接任總召，副總召則由蘇系蘇錦雄擔任，幹事長為正國會議員山田摩衣，書記長則是新系議員顏蔚慈。

今天典禮，蘇巧慧提早一步到場，林右昌稍後抵達，兩人不僅與黨內人員互動，也都特地與新北市長侯友宜與市府團隊成員一一致意，包括國民黨熱門人選之一的副市長劉和然。

林右昌致詞時表示，今代表民進黨主席賴清德到場監交，感謝上屆總召張維倩與黨團幹部付出，監督市府、反映民意，也感謝新任總召廖宜琨接棒，扛下各種挑戰，與各界的期許：這幾年新北有很長足進步發展，是歷任市長、議會與立委、中央努力的成果，新北是全國最大城市值得更好，城市要進步，府會就要合作，中央跟地方更要合作。

林右昌表示，府會就像一輛車兩邊輪子，雖立場可能不一致，但前進方向一致，當車子越來越大，油也要愈來愈多，新北市預算從2022年的1800億，成長到今年2200億元。

林右昌直言，有如此成果府會合作很重要，但更重要是「中央跟地方合作」，他過去擔任內政部長，跟侯市長有非常多合作關係，包括蘆洲南北側、三重銀新未來城、板橋浮洲都計、淡海社宅、中和警消社宅、土城司法園區，「中央跟地方的合作，是城市進步的關鍵」。

林右昌說， 但目前可惜一點，中央總預算受到很大規模動刪，中央預算都是要用在地方，相信侯市長也會同意，民進黨在新北市是在野，但一定會全力支持新北建設，為市民把關、理性監督，在合理原則下，跟市政府一起努力。

蘇巧慧致詞時強調，她非常榮幸用新北市立委跟黨部主委身分到此參加典禮， 擔任黨部主委，最重要工作就是跟戰力最強議會黨團合作，建立最好連結。她上任後，資訊即時、透明，聯繫更快速、更多元，去年跟張維倩總召，帶領大家維護國家民主制度，山坨兒颱風，透過議員與立委向中央取更多協助等，都讓各界更了解民進黨議員的專業努力和認真。

蘇巧慧說，希望未來新一任黨團帶領，持續維持如此合作方式，她知道少數黨在議會困境，她跟新總召廖宜琨合作多年，地方大小事，廖都是專業一等一；副總召蘇錦雄跟他丈夫一樣出身台東都蘭部落，了解都市原住民的情況；幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈都是幕僚世代出生，前者曾輔佐過行政院長，後者更有行政職務歷練，山田摩衣還有多元文化背景，都非常優秀。

蘇巧慧說，大家只有同一個目標，就是讓新北更好、讓台灣更好，這裡沒有煙消味，我們會在各自崗位努力。

被問到第一次參加黨團交接是否代表要前進新北，林右昌表示，「大家想多了」，每一屆交接中央黨部都有受邀派人來參加，上次因有會議與行程，改由副祕書長何博文參加，這次出席希望給所有黨團成員最大鼓勵與肯定。

蘇巧慧則說，今天是議會黨團大日子，中央黨部、地方黨部都是來送上祝福，中央、地方黨部不管是維護民主制度還是其他合作都非常多，樂見祕書長一起來共同努力，結合每一分力量發揮戰力，讓新北更好；對於2026，她認為，不管用哪一種方法，中央黨部會做出最好決定推出最強人選，期待2026民進黨堅持國家民主的這一隊，會贏得最後勝利。

新北市議會民進黨團幹部今天舉行交接。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團幹部今天舉行交接。記者葉德正／攝影
民進黨立委蘇巧慧與民進黨祕書長林右昌今天出席新北市議會民進黨團幹部交接。記者葉德正／攝影
民進黨立委蘇巧慧與民進黨祕書長林右昌今天出席新北市議會民進黨團幹部交接。記者葉德正／攝影

林右昌 民進黨

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