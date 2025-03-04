新北議會黨團幹部交接 蘇巧慧、林右昌同台飄硝煙味

新北市議會民進黨團今天舉行幹部交接儀式，有意角逐2026的民進黨祕書長林右昌、立委蘇巧慧都到場，兩人相敬如賓，互動不算太多，但致詞時卻高手過招，林強調自己中央歷練，在內政部長期間與新北市一起推動蘆洲南北側都市計畫、社宅等建設；蘇則展現長期經營地方優勢，說出每位議會幹部經歷與特色，更細數黨部主委政績，她雖強調今天沒有硝煙味，一切卻是盡在不言中。

新北市議會民進黨部今幹部交接，蘇系總召張維倩卸任，由英系議員廖宜琨接任總召，副總召則由蘇系蘇錦雄擔任，幹事長為正國會議員山田摩衣，書記長則是新系議員顏蔚慈。

今天典禮，蘇巧慧提早一步到場，林右昌稍後抵達，兩人不僅與黨內人員互動，也都特地與新北市長侯友宜與市府團隊成員一一致意，包括國民黨熱門人選之一的副市長劉和然。

林右昌致詞時表示，今代表民進黨主席賴清德到場監交，感謝上屆總召張維倩與黨團幹部付出，監督市府、反映民意，也感謝新任總召廖宜琨接棒，扛下各種挑戰，與各界的期許：這幾年新北有很長足進步發展，是歷任市長、議會與立委、中央努力的成果，新北是全國最大城市值得更好，城市要進步，府會就要合作，中央跟地方更要合作。

林右昌表示，府會就像一輛車兩邊輪子，雖立場可能不一致，但前進方向一致，當車子越來越大，油也要愈來愈多，新北市預算從2022年的1800億，成長到今年2200億元。

林右昌直言，有如此成果府會合作很重要，但更重要是「中央跟地方合作」，他過去擔任內政部長，跟侯市長有非常多合作關係，包括蘆洲南北側、三重銀新未來城、板橋浮洲都計、淡海社宅、中和警消社宅、土城司法園區，「中央跟地方的合作，是城市進步的關鍵」。

林右昌說， 但目前可惜一點，中央總預算受到很大規模動刪，中央預算都是要用在地方，相信侯市長也會同意，民進黨在新北市是在野，但一定會全力支持新北建設，為市民把關、理性監督，在合理原則下，跟市政府一起努力。

蘇巧慧致詞時強調，她非常榮幸用新北市立委跟黨部主委身分到此參加典禮， 擔任黨部主委，最重要工作就是跟戰力最強議會黨團合作，建立最好連結。她上任後，資訊即時、透明，聯繫更快速、更多元，去年跟張維倩總召，帶領大家維護國家民主制度，山坨兒颱風，透過議員與立委向中央取更多協助等，都讓各界更了解民進黨議員的專業努力和認真。

蘇巧慧說，希望未來新一任黨團帶領，持續維持如此合作方式，她知道少數黨在議會困境，她跟新總召廖宜琨合作多年，地方大小事，廖都是專業一等一；副總召蘇錦雄跟他丈夫一樣出身台東都蘭部落，了解都市原住民的情況；幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈都是幕僚世代出生，前者曾輔佐過行政院長，後者更有行政職務歷練，山田摩衣還有多元文化背景，都非常優秀。

蘇巧慧說，大家只有同一個目標，就是讓新北更好、讓台灣更好，這裡沒有煙消味，我們會在各自崗位努力。

被問到第一次參加黨團交接是否代表要前進新北，林右昌表示，「大家想多了」，每一屆交接中央黨部都有受邀派人來參加，上次因有會議與行程，改由副祕書長何博文參加，這次出席希望給所有黨團成員最大鼓勵與肯定。