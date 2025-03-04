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護國神山擴大美投資賴清德也喊要增加 張麗善：總統究竟面臨什麼壓力？

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善對台積電擴大在美投資，憂心產業鏈受衝擊，她說總統的回應提到還要增加對美的投資跟輔導，並增加採購，形同對此局面妥協，她不解。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善對台積電擴大在美投資，憂心產業鏈受衝擊，她說總統的回應提到還要增加對美的投資跟輔導，並增加採購，形同對此局面妥協，她不解。記者陳雅玲／攝影

賴清德總統今發表談話，指台灣與美國一直有緊密的溝通管道與合作關係，會加強雙方在先進半導體等技術開發，並促進雙邊貿易平衡。雲林縣長張麗善表示，台積電宣布對美投資擴大，總統還要加對美的投資跟輔導、採購，形同對此局面妥協，她不解，總統究竟面臨什麼樣的壓力，無法強硬保護護國神山。

台積電宣布對美投資擴大，引起各界譁然。賴清德總統今談話雖未直接提到此事，但他說，「台灣與美國一直有緊密的溝通管道和合作關係，未來我們會持續深化與美國貿易與產業合作，特別是在人工智慧、先進半導體等技術開發；也將擴大對美國的投資和採購，促進雙邊貿易平衡，並且強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵。」

張麗善對此表示，看不到中央對台積電對美投資擴大有什麼比較具體的措施及強硬的態度，台積電是護國神山，每個縣市都在爭取設廠，因為大家都知道，不但能增加稅收，也能創造就業機會，促進地方經濟繁榮，我們也希望國家能夠進行對等的研商，要有保護護國神山的政策與措施。

張麗善認為總統的談話形同對此事妥協，沒有特別強硬的態度，也沒有說出什麼能讓台積電覺得「有靠山」的內容，反正就是分享、拱手讓人，你要就去，商人無國界，當國家沒特別保護，商人就會選擇最有利的地方。

她說，企業通常不會隨意外洩商業機密，這些技術不只是市場獨占的優勢，也能協助國家的發展，但現在在各種政策與國際情勢的壓力下，卻不得不釋出這些利器，我們到底面臨了什麼壓力？政府到底在考量什麼？為什麼沒有保護我們最有競爭力的產業？這背後的國際情勢與壓力，人民根本無從得知。

她也提到，總統說還要增加對美的投資跟輔導，還要增加採購，究竟總統面臨什麼樣的壓力，為什麼沒有站在保護護國神山的角度。

她強調，不只是台積電本身，還有整個產業鏈的上下游、許多企業的生存都仰賴台積電的發展，政府對台積電的保護措施，絕不應該只是口號，而應該有更實際的行動來確保這個產業的穩定發展，我們的強項，應該要留在台灣，技術上的分享或關稅的壓力，是否能夠有更好的協調空間，避免台灣在國際壓力與高關稅的情況下，遭受經濟衝擊與威脅。

雲林縣長張麗善憂心台積電擴大在美投資，產業鏈受衝擊，她不解，總統究竟面臨什麼樣的壓力，無法強硬保護護國神山。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善憂心台積電擴大在美投資，產業鏈受衝擊，她不解，總統究竟面臨什麼樣的壓力，無法強硬保護護國神山。記者陳雅玲／攝影

台積電 壓力 美國

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