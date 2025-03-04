嘉義大學教授拒填無大陸身分證 陳學聖讚有guts

銓敘部日前配合陸委會發函全國各政府機關，要公務員填寫具結「未領有中國大陸身分證」引發爭議；前立委陳學聖臉書貼文，盛讚國立嘉義大學歷史系教授吳昆財拒填，很有有guts！至發稿前尚未聯絡上教授吳昆財，未能取得其回應。

前立委陳學聖在臉書以「嘉大應用歷史系教授吳昆財敢逆風，有guts！」為題貼文表示，當民進黨政府找不到幾隻小貓同時擁有兩岸身分證件時，就如戒嚴時代警總、人二復辟，下令要求全國軍公教人員要「自白」立具結書，聲明沒領有對岸戶籍、護照、身分證、定居證、居住證。絕大多數軍公教人員只能敢怒不敢言，隱忍填寫 ，不然以後被點名作記號，就很慘。

他說，特別是，原本應該是社會道德良心脊骨的公立大學老師，怕升等不過、怕論文被刁難、怕拿不到政府學術補助，都噤聲了！台灣彷若進入了另一個學術戒嚴的寒冰期！這是怎麼了？還好，嘉義大學應用歷史系教授吳昆財開了第一槍，公開表示拒填。

他說，一，大學法規定，大學是自治團體，不隸屬於教育部，教育沒有資格下命令要求大學配合教育部，再配合陸委會的政治黑手；二，大學老師和校方所約定的聘書中，從沒有規定老師必須簽寫這種莫名其妙的具結文件。簽不簽，必須要先通過校務會議。不能僅憑一紙公文。「勇哉！吳昆財老師！」希望有更多人能跳出來呼應，一棒接一棒，匯成巨流，讓政府收回侵害人權的命令。反之，若一片安靜，就等政府把大家收回去了。因為它知道，沒什麼好怕的了。