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凌濤遭爆性騷控綠操作 正國會：將提告自清
國民黨智庫副執行長凌濤遭鏡週刊爆料，傳私密影像給他人，並向對方索取私密照；凌濤反擊，媒體配合民進黨派系正國會操作，已交由律師研究提告。對此，正國會批評「子虛烏有」，將提告以證清白。
爆料刊出後，凌濤大動作反擊，痛斥周刊以匿名方式惡意潑髒水，自證為綠營側翼；若與人互動有任何的不舒服，請到主管機關申訴，他一定配合調查。並委律師針對不實、超出評論範圍的內容蒐證提告。
他並將矛頭指向民進黨派系，質疑鏡週刊是不是跟正國會太熟了，這次正國會跑到帛琉員工旅遊，中辦執行長莊競程沒有履行責任，被他直接點名後受重傷，要請鏡週刊幫忙修理回來，這是媒體配合民進黨派系操作的態度嗎？
正國會表示，此事為子虛烏有。正國指出，民意代表受公眾
檢視應自行說明取得社會大眾信任，不應混淆視聽做政治操作，正國會將提告以證清白，讓相關事證交由司法公開、公正審理、勘驗相關證據以正視聽。
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