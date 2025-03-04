台積電投資美國 府：事先掌握 確保最先進製程留台灣

台積電將對美國再投資至少1000億美元，規畫建造3座晶圓廠，還會在美國設立研發中心。總統府發言人郭雅慧今天表示，政府事先充分掌握，會依法審查並顧及投資者及國家利益，確保台積電在擴大赴美投資的同時，也會將最先進製程留在台灣。

郭雅慧表示，對於產業的海外布局，政府立場是必須有助於我國產業的全球布局，有助於國家整體競爭力的持續提升與領先，有關本案政府事前已有充分掌握。

郭雅慧指出，根據產業創新條例相關規定，公司從事國外投資達新台幣15億元以上者，應事前向中央主管機關申請核准。台積電未來申請赴美國投資設廠，政府會作好協助及把關工作，依法審查並顧及投資者及國家利益，確保台積電在擴大赴美投資的同時，也會將最先進製程留在台灣。

郭雅慧表示，為與美國等國際夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，政府將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，並運用尖端半導體的優勢，建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面。