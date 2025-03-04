喊罷綠委吳思瑤「已備好連署書」 罷團力拚第一個補件

國民黨鎖定罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，近期如火如荼在兩選區設站收連署書。罷團「地動刪瑤」今表示，中選會昨天已寄出公文，但他尚未收到，待收到正式公文後，會用最快速度補件，雖然是最後一個收到公文的罷團，但希望當第一個補件。

罷免立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，目前預防性連署已經達到預計件數，上周六、周日已收到超過3000件連署書，比第一階段送件2836件還多，即使2836件全部被宣告不合格，團隊也有足夠連署書可以補件。

「不會停止收件，要為第二階段做準備」，賴苡任提及在沒有宣傳的情況下，北投「地動刪瑤」的固定連署站陸續收到150件至200件的連署書。

賴苡任說，中選會稱昨天已寄出公文，但他尚未收到，待收到正式公文後，自己會用最快速度，把需要補件的連署書直接送去；如果造冊速度來得及，他會於收到公文當天補件，「我們不玩時間差，也不要等10天，我們是最後一個收到公文，但我希望當第一個送補件的。」

至於徵志工，賴苡任希望有更多志工來幫忙，目前已有15位志工協助罷免作業，盼志工團隊能有30至50人，現在已在籌組志工招募團，意願表單近期將上線，屆時歡迎大家踴躍參與。