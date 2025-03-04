影／罷免連署站為工作人員加油打氣 趙少康籲支持者踴躍連署

立委賴士葆、立委謝龍介、中廣前董事長趙少康、台北市前市長郝龍斌、台北市議員鍾沛君等人上午一起前往北市罷免綠委連署站，為工作人員加油打氣，呼籲支持者踴躍連署。

媒體詢問現在藍綠立委一階通過情形是32：0，是否認為黨中央動員不力？趙少康說，若罷綠一階沒一個通過就很丟臉，不要2026、2028選舉，就連立院都過不了，一階要過關只要3000個人，一個議員的力量就夠了，若國民黨中央真的以為民進黨府院黨都沒介入，是外圍團體在罷免，真的是大笑話，若真以為是這樣，就是犯傻了。趙少康說，補件時間有10天，請選區公民踴躍來連署，否則沒通過會被民進黨笑死、等著挨打，不然達不到以戰止戰的目的，讓支持者失望。 中廣前董事長趙少康（前排左二）、台北市前市長郝龍斌（後排右二）等人上午前往北市罷免綠委連署站，為工作人員加油打氣，受到熱烈歡迎，民眾紛紛要求合影。記者蘇健忠／攝影 中廣前董事長趙少康（後排左）等人上午前往北市罷免綠委連署站，為工作人員加油打氣。記者蘇健忠／攝影 北市罷免綠委連署站上午很多民眾前往連署。記者蘇健忠／攝影