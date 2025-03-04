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台電遭爆擬裁核能發電處 卓榮泰：不知規畫

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）前往立法院施政總質詢備詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）前往立法院施政總質詢備詢。記者季相儒／攝影

今年我國恐正式進入非核家園，核三廠二號機將於5月17日停機。行政院長卓榮泰今日赴立法院備詢，國民黨立委柯志恩揭露台電正規畫撤裁核能發電處，卓揆稱不知道規畫，表明政策一致，核能的新技術討論是開放的，核後端處理要持續進行。

柯志恩質詢卓榮泰，表示今年可能正式進入「非核家園」，但全世界都在增加核能新技術研發，而國民黨主張以「非碳家園」取代非核家園。卓揆反問，非碳家園難道是連火力天然氣都不能嗎，因為那都是有碳的。

柯志恩問，非碳是未來趨勢，今年會對「核子反應器設施管制法」會提出修法，行政院是否會有修法版本？卓榮泰表示，目前照核管法現行法規，而立法院任何法律案、預算案只要符合憲法，經過充分討論、民主程序。

柯志恩未等卓榮泰話說完，直接表示政府可以討論核電技術，核電廠除役後，相關人員不會離開，但台電正在規畫裁撤核能發電處，相關人員以後只能核廢料嗎？公費留考沒有核工這一項，不要說民進黨當家對於核能會有對話空間。

卓榮泰表示，有很多核後端工作要做，他不知道台電內部有這樣的規畫，但政策是一致的，核能的新技術討論是開放的，核後端處理要持續進行，這些人員是最有經驗的，有這樣的空間跟準備。

經濟部長郭智輝說，台電規畫裁撤核能發電處一事，他是台電主管，他沒有收到訊息，院長的要求是雖然已經降載，人員都要保留。柯志恩回應，內部訊息她可能比郭更清楚，郭明天打電話問就知道。

柯志恩接著關心台電撥補問題，撥補仍無法解決虧損，購電成本大幅增加，用電愈多，發電愈多，虧損愈多，購電成本3095億，與2016年相比，增加1935億。這方式下去，今年4月是否要調漲電費，可能到9%。

柯志恩說，風電開發部分，剛開始是台電向開發商購電，經部出「綠電信保機制」，要風電商自己找買家，一買就是20年，沒有公司可以，也有廠商想撤資，最後找了中鋼、中華電信等來做平台，但興達海基虧損64億，這是過去錯誤經驗，台製電是否也有同樣問題。

卓榮泰表示，台製電的設置是要符合現在發電業跟售電業的生態，解決企業每次都要購買20年的限制，扁平化後，讓中小型企業都能來買。郭智輝也說，撥補不是來補虧損，而是補過去政府體念民間一般用電戶，不是補貼經營虧損。

卓榮泰指出，虧損因為戰爭的因素，這幾年當中台電快速且有很多電廠都在更新，這也是成本負擔，希望用企業管理精神讓台電財務能夠自主。「未來兩年，如果立法院跟我們合作，一起讓台電過去虧損，因為補貼政策彌補，進入正常營運的狀態。」

柯志恩表示，立法院很想合作，對於總預算等都很想合作，如果不想合作，為什麼賴清德總統要函請立法院長韓國瑜等這麼多人協商，「這個協商被你們的總召（指民進黨立院黨團總召柯建銘）拆台，你還提出覆議，要說要從盤古開天開始說起。」

卓榮泰表示，好的開始是成功的一半，需要另外一半，韓院長有好的開始，很謝謝韓院長，需要成功的另外一半。柯志恩聽罷後說，「成功的另外一半就不是柯總召，你拜託這位姓柯的（指她自己）可能還好一點，尋找可以跟你match的另一半。」

卓榮泰 台電 柯志恩

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