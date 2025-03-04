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藍營內部分歧？鍾小平批黨中央沒動：恐滅頂之災

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
針對罷免黨中央是否不同調？鍾小平說，黨中央不是力量強弱，而是根本沒有發動，也沒有交代市議員。圖／聯合報系資料照
針對罷免黨中央是否不同調？鍾小平說，黨中央不是力量強弱，而是根本沒有發動，也沒有交代市議員。圖／聯合報系資料照

罷免民進黨立委吳沛憶的團體「憶事吳成」，今早在萬華區國光市場設連署站。在地藍營議員鍾小平到場，他說，藍營黨中央根本沒有發動或交代基層實力強的市議員，只有戰鬥藍有，建議黨中央連線雙北、宜蘭，沒過關可能有滅頂之災。

鍾小平表示，民進黨現在罷免國民黨的徐巧芯、王鴻薇、李彥秀等，「我們當然要罷吳沛憶」這是一個還手，不能總是挨打。尤其罷免連署基層最強的是市議員，「現在黨中央還是沒有找議員，戰鬥藍有找。」

媒體詢問，針對罷免黨中央是否不同調？鍾小平說，黨中央不是力量強弱，而是根本沒有發動，也沒有交代市議員，只有趙少康有交代，「有人交代，我們就會去做。」他說之前曾問過黨中央依舊是沒有回應，「我很早就在節目上預告，第一階段會很慘，受傷果然很重，對於國民黨奇恥大辱。

鍾小平建議，現在要把面子扳回來，黨中央應該要讓雙北宜蘭的罷免二階段過關，否則會有滅頂之災。至於若中正萬華罷免成功後的補選？他回應，黨會有一定機制，這是假設性問題，首先要先罷掉，否則一切都是空。

另外，媒體詢問有關鏡週刊爆料桃園市議員凌濤的桃色風波，鍾小平說，這個傳很久了，今天終於出刊，整體節奏又相當吻合，實際上是怎樣，也沒有辦法證實。

台北市議員鍾小平（中）出席罷免團體站台。記者邱書昱／攝影
台北市議員鍾小平（中）出席罷免團體站台。記者邱書昱／攝影

罷免 議員 鍾小平

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