台積電擴大投資美國 蕭旭岑：賴總統沒表態就是賣台

台積電增加投資1000億美元，規畫建造3座晶圓廠與設立研發中心。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，現在是台灣命運的關鍵時刻，當美國逼著台積電到美國投資新台幣三兆元，核心技術轉移，賴清德總統卻沒有任何表態，就是不折不扣出賣台灣的行為，比守護稀土的烏克蘭總統澤倫斯基還不如。如果賴清德做不到守護台灣利益，那「大罷免」就來罷免總統。

蕭旭岑指出，他的周遭朋友都很沮喪且焦慮，美國總統川普把話講白了，台積電到美國後，即使台海戰爭，美國也無後顧之憂，還可以生產晶片，這不是放棄台灣的台詞嗎？賴總統知不知道，這是嚴重的國安危機，台灣把最重要的資產給了美國，到底換得了什麼？

蕭旭岑質疑，到底是誰准許台積電去美國開記者會的？行政院長卓榮泰居然還說這是「壯大台灣」，真的很可恥，「護國神山」都被搬走了，壯大了什麼？先進技術移去美國，如何壯大台灣？台積電變成「美積電」，台灣人得到什麼好處？川普已經拋棄烏克蘭，澤倫斯基至少還敢嗆川普，賴清德做了什麼？

蕭旭岑強調，真正愛台灣的人，不會允許台積電被搬走，國民黨時期發展台積電，民進黨卻把台積電送給美國。少了台積電，外資還會來買台股嗎？台灣民眾的權益在那裡？股票怎麼賺錢？民進黨是這樣對台灣人的嗎？

蕭旭岑質疑，經濟部長2月28日才說要爭取台積電研發中心留在台灣，今日記者會，台積電宣布先進封裝、研發中心赴美，政府大喊口號「根留、壯大台灣」那到底做了什麼？是否該向國人更清楚報告？到底誰在愛台灣，誰在害台灣？

蕭旭岑表示，已有專家分析，即便台積電加大在美擴產，美國廠月產能也僅2千片晶圓，台灣的產能約40萬片/月，是美國的100倍以上，美國在高階晶片生產的地位雖然有所增強，但無法在短期內超越台灣，只要台海局勢穩定，台灣廠仍能賺取龐大收益，但如果不穩定，就換美國廠賺取龐大收益。台海不穩定，變成美國的利益，台灣怎麼辦？