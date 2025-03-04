拿舊照片影射葉春蓮與綠營交好 傅崐萁：概括承受

花蓮退休老師葉春蓮嗆聲國民黨立委傅崐萁被帶離引熱議，傅崐萁和國民黨花蓮縣黨部指葉春蓮長期是深綠的，以舊照片影射與綠營交好，傅崐萁今天表示概括承受，對葉老師表達歉意。

這張照片拍攝者是媒體駐花蓮記者，這名記者貼在臉書（facebook）的照片被國民黨花蓮縣黨部未經他的同意擅自取用，所公布的照片還被裁剪，只顯示民進黨籍民代和葉春蓮同框畫面。

這名記者表示，照片是2015年學校護樹活動情形，現場除了民代、老師，還有校長、國民黨員等多人。嚴正表達抗議國民黨務人員未經同意拿來做政黨攻防的工具，並要求國民黨花蓮縣黨部提出說明澄清並下架。

國民黨花蓮市黨部主委吳東昇先向記者表示道歉，他說，未經查證而使用，願負法律責任。至於照片被裁剪拿來影射葉老師一事，吳東昇則無法解釋。

稍後，傅崐萁向媒體說明，葉春蓮過去在花蓮教育界服務相當長的時間，他對老師非常敬重，當時現場不知道她是葉老師，葉老師在教育界的貢獻深表敬意，對葉老師感到的紛擾，表示誠摯歉意。

傅崐萁說，活動雖然不是他主辦的，一切由他概括承受，對於造成社會紛擾、葉老師的紛擾，表示誠摯歉意，希望「一切到傅崐萁為止」。