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顧立雄：總統交代調整軍人待遇 1年義務役期不會延長

中央社／ 台北4日電

國民黨立法院黨團擬修法提高志願役津貼幫國軍加薪，國防部長顧立雄說明，總統賴清德上任就交代調整軍人待遇，軍方已將調整方案送至行政院審議；現階段國防部沒有具體規劃女性服義務役，也沒有要加長1年義務役役期的規劃。

顧立雄昨天與媒體茶敘，說明國防施政概況並回答媒體提問。他致詞提到，國防部已研提「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」調增方案，同時通盤考量特定勤務加給額度衡平性，希望透過調高待遇，增加招募留營誘因，提升整體人力並鼓勵官兵至戰鬥部隊服役；更期盼藉由長期的人才投資，為國軍帶來人力穩定、戰力提升的多重效益。

顧立雄表示，他對國軍官兵待遇調整抱持樂觀態度，因為是賴總統上任後就交代的方向，而非國防部一廂情願，且是切中要害進行調升，目前國防部與行政院已有相當共識，但國防部無法在行政院發布前就公布細節。

針對女性服義務役及義務役1年役期延長議題，顧立雄明確指出，並沒有在與總統賴清德的「大軍談」會議談到有關女性服義務役及義務役延長的議題，現階段國防部沒有具體規劃女性服義務役，也沒有進一步要加長1年義務役役期的規劃。

至於國民黨團提出將修法提高志願役津貼，從原本的新台幣1萬元提高至3萬元，以及修法將戰鬥加給加倍、提高地域加給、超時加給等。

顧立雄提到，賴總統上任後就交代要調整國軍待遇，並增加招募誘因，待遇調整不僅要考量國家財政裕度且要綜合考量，針對國軍編現比低的情況對症下藥，而非通盤式的喊價，這種加薪不但沒有解決問題，反而會製造更多爭議，也變成政治議題。

顧立雄談及，國民黨立委提出要修法加薪，但沒有說明財源，違反權力分立原則，也違反憲政體制。

國防部法律司處長王正誼少將補充，依據預算法第91條明定，立委所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源；必要時，並應同時提案修正其他法律。

對於以特別預算的方式編列國軍官兵薪資調整方式，國防部主計局長謝其賢中將表示，依據預算法83條，國防相關的特別預算僅能用於「國防緊急設施或戰爭」等，國軍薪資調整仍應編列在年度預算內。

國軍 國防部 義務役

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