花蓮警被批沒制止葉霸遭架走 卓榮泰：要從地方檢討

國民黨立委傅崐萁日前舉行地方問政說明會，曾獲師鐸獎退休老師「葉霸」葉春蓮狠嗆「通匪」，遭工作人員架走，引發熱議。民進黨立委黃捷今質詢有員警在場，卻還讓葉被架走。行政院長卓榮泰答詢，這件事應從地方檢討，會要求內政部警政署了解，做為未來員警執行工作上借鏡。

黃捷今質詢時說，日前看到畫面發現，現場有員警卻對暴力行為沒出手制止、維持現場秩序及保護弱者安全，讓她非常驚訝，行政部門最重要責任，是保障公民在安全環境下行使公民權，但傳出不論是地方選委會、戶政人員對罷免查水表，也有警察執法過當行為，又或是「葉霸」老師事件，警察放任暴力事情發生。

卓榮泰說，國人有舉行集會自由，若是公開場合，國人也有參加自由，中央也應保障他們的表達意見的權利，即使要維護秩序，也要用合理方式，都該受到保障，廣受花蓮地方尊敬的「葉霸」老師，遭現場人員這樣對待，網路上也傳閱相當多。

卓榮泰表示，既然現場有員警就該要維持治安工作，警察應該基於保護國人安全的需要，他會要求地方警察單位徹底了解，員警面對這樣行為時，應該要有所行為，這件事要從地方檢討，他會要求內政部警政署了解整個事件始末，做為未來員警執勤上一個重要的借鏡。